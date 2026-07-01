Kırkpınar: Edirne\'nin Kültür ve Turizm Markası

Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, kentin turizmine sunduğu katkıyla da ön plana çıkıyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını söyledi.

Kırkpınar'ın sporun çok ötesinde bir anlam taşıdığını ifade eden Soytürk, organizasyonun Edirne'nin dünyaya açılan en güçlü kültür ve turizm markalarından biri olduğunu ifade etti.

Kırkpınar'ın sporla tarih ve kültürü birleştirdiğini anlatan Soytürk, "Yüzyıllardır Türk milletinin cesaret, ahlak ve erdem anlayışını yaşatan 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl da yalnızca er meydanındaki mücadelelerle değil, taşıdığı kültürel mirasla ön plana çıkacak." dedi.

Soytürk, Türk kültüründe yiğitliğin yalnızca fiziksel güçle tanımlanmadığını ifade ederek, eski Türk toplumlarında "alp" olarak anılan kahramanların cesaretlerinin yanı sıra doğrulukları, adaletleri ve ahlaki duruşlarıyla örnek gösterildiğini vurguladı.

Bu anlayışın zaman içerisinde pehlivanlık geleneğinde yaşamaya devam ettiğini belirten Soytürk, "Gerçek pehlivan sadece rakibini yenen kişi değildir. Gücünü adaletle kullanan, rakibine saygı duyan, kurallara bağlı kalan ve ahlaki değerlerinden ödün vermeyen kişidir. Kırkpınar, alplikten pehlivanlığa uzanan ahlak anlayışını yaşatan, Edirne'yi dünyaya tanıtan en güçlü kültür ve turizm markalarından biridir." şeklinde konuştu.

Geçmişte güreş tekkelerinin yalnızca spor eğitimi verilen yerler olmadığını anlatan Soytürk, buralarda sabır, tevazu, disiplin ve ustaya saygının öğretildiğine, usta-çırak geleneği sayesinde Kırkpınar ruhunun asırlardır yaşatıldığına değindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğini sürdürüyor

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar'ın, tarihi derinliği ve kültürel zenginliğiyle dünyanın en önemli geleneksel spor organizasyonları arasında bulunduğunu dile getiren Soytürk, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kırkpınar haftasında Edirne'de oluşan yoğun ziyaretçi trafiğinin şehir ekonomisine önemli katkı sunduğunu anlatan Soytürk, konaklama, yeme içme, alışveriş ve diğer sektörlerde ciddi hareketlilik yaşandığını da kaydetti.

Kırkpınar için gelen ziyaretçilerin yalnızca er meydanındaki heyecana ortak olmalarını değil, Edirne'nin tarihi eserlerini, müzelerini, kültürel mirasını ve zengin mutfağını da keşfetmelerini arzu ettiklerini belirten Soytürk, bu sayede kültür turizminin daha da güçleneceğini söyledi.

Organizasyona sayılı günler kaldığını hatırlatan Soytürk, "Kırkpınar, Edirne'nin dünyaya açılan en güçlü kültür ve turizm markalarından biridir. Hedefimiz, bu köklü mirası koruyarak ulusal ve uluslararası tanınırlığını daha da artırmak, Edirne'yi kültür ve turizm alanında çok daha güçlü bir noktaya taşımaktır." dedi.