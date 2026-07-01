Kırkpınar: Edirne'nin Kültür ve Turizm Markası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırkpınar: Edirne'nin Kültür ve Turizm Markası

Kırkpınar: Edirne\'nin Kültür ve Turizm Markası
01.07.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'nin kültürel mirası ve turizmine büyük katkı sağlıyor.

Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, kentin turizmine sunduğu katkıyla da ön plana çıkıyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını söyledi.

Kırkpınar'ın sporun çok ötesinde bir anlam taşıdığını ifade eden Soytürk, organizasyonun Edirne'nin dünyaya açılan en güçlü kültür ve turizm markalarından biri olduğunu ifade etti.

Kırkpınar'ın sporla tarih ve kültürü birleştirdiğini anlatan Soytürk, "Yüzyıllardır Türk milletinin cesaret, ahlak ve erdem anlayışını yaşatan 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl da yalnızca er meydanındaki mücadelelerle değil, taşıdığı kültürel mirasla ön plana çıkacak." dedi.

Soytürk, Türk kültüründe yiğitliğin yalnızca fiziksel güçle tanımlanmadığını ifade ederek, eski Türk toplumlarında "alp" olarak anılan kahramanların cesaretlerinin yanı sıra doğrulukları, adaletleri ve ahlaki duruşlarıyla örnek gösterildiğini vurguladı.

Bu anlayışın zaman içerisinde pehlivanlık geleneğinde yaşamaya devam ettiğini belirten Soytürk, "Gerçek pehlivan sadece rakibini yenen kişi değildir. Gücünü adaletle kullanan, rakibine saygı duyan, kurallara bağlı kalan ve ahlaki değerlerinden ödün vermeyen kişidir. Kırkpınar, alplikten pehlivanlığa uzanan ahlak anlayışını yaşatan, Edirne'yi dünyaya tanıtan en güçlü kültür ve turizm markalarından biridir." şeklinde konuştu.

Geçmişte güreş tekkelerinin yalnızca spor eğitimi verilen yerler olmadığını anlatan Soytürk, buralarda sabır, tevazu, disiplin ve ustaya saygının öğretildiğine, usta-çırak geleneği sayesinde Kırkpınar ruhunun asırlardır yaşatıldığına değindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğini sürdürüyor

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar'ın, tarihi derinliği ve kültürel zenginliğiyle dünyanın en önemli geleneksel spor organizasyonları arasında bulunduğunu dile getiren Soytürk, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kırkpınar haftasında Edirne'de oluşan yoğun ziyaretçi trafiğinin şehir ekonomisine önemli katkı sunduğunu anlatan Soytürk, konaklama, yeme içme, alışveriş ve diğer sektörlerde ciddi hareketlilik yaşandığını da kaydetti.

Kırkpınar için gelen ziyaretçilerin yalnızca er meydanındaki heyecana ortak olmalarını değil, Edirne'nin tarihi eserlerini, müzelerini, kültürel mirasını ve zengin mutfağını da keşfetmelerini arzu ettiklerini belirten Soytürk, bu sayede kültür turizminin daha da güçleneceğini söyledi.

Organizasyona sayılı günler kaldığını hatırlatan Soytürk, "Kırkpınar, Edirne'nin dünyaya açılan en güçlü kültür ve turizm markalarından biridir. Hedefimiz, bu köklü mirası koruyarak ulusal ve uluslararası tanınırlığını daha da artırmak, Edirne'yi kültür ve turizm alanında çok daha güçlü bir noktaya taşımaktır." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Turizm, Edirne, Miras, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar: Edirne'nin Kültür ve Turizm Markası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
AYM’den cinsiyet değişikliği kararı İptal talebi reddedildi AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi
Katilin “şekerim var“ bahanesine acılı anneden tokat gibi soru Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

11:36
Tamar Tanrıyar’dan ilk video geldi Erdoğan’dan randevu isteyecek
Tamar Tanrıyar'dan ilk video geldi! Erdoğan'dan randevu isteyecek
11:10
Deniz Akkaya gözaltına alındı
Deniz Akkaya gözaltına alındı
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 11:53:16. #7.12#
SON DAKİKA: Kırkpınar: Edirne'nin Kültür ve Turizm Markası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.