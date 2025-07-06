Kırkpınar Güreşleri'nde Final Günü Heyecanı - Son Dakika
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Kırkpınar Güreşleri'nde Final Günü Heyecanı

Kırkpınar Güreşleri\'nde Final Günü Heyecanı
06.07.2025 10:10
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Edirne'de 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar çeyrek, yarı final ve final güreşleri yapacak.

Edirne'de bu yıl 664.'sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gün heyecanı, dün rakiplerini yenerek adını üst tura yazdıran pehlivanların müsabakalarıyla başladı. Bugün başpehlivanlık güreşlerinde çeyrek final, yarı final ve final heyecanı yaşanacak.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan Minik 1 ve Minik 2 pehlivanların güreşleriyle başladı. Sabahın erken saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı. Pehlivanlar yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağladı.

Kule hakemlerinin çağrısıyla kuralarını çekecek olan başpehlivanlar, hazırlıkların tamamlanmasının ardından dualı çayıra çıkacak. Kırkpınar'da bu gün 8 başpehlivan kol bağlayacak.

Bugün başpehlivanlık güreşlerinde çeyrek final, yarı final ve final heyecanı yaşanacak. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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