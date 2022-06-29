Kırkpınar'ın favorilerinden başpehlivan İsmail Koç, hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Kırkpınar'ın favorilerinden başpehlivan İsmail Koç, hazırlıklarını tamamladı

29.06.2022 14:57
Kırkpınar'ın favorilerinden başpehlivan İsmail Koç, hazırlıklarını tamamladı

Kırkpınar'da geçen yılın finalisti başpehlivan İsmail Koç, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini yenip altın kemeri kazanma hedefiyle son hazırlıklarını tamamladı.

Kırkpınar'da geçen yılın finalisti başpehlivan İsmail Koç, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini yenip altın kemeri kazanma hedefiyle son hazırlıklarını tamamladı.

Kırkpınar başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerindeki güreş organizasyonlarında elde ettiği başarılarla dikkati çeken Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen seneden kalan yarım işi tamamlamak istediğini söyledi.

Trakya Birlik adına güreşen Koç, Kırkpınar'da güreşmenin ayrı bir heyecan yaşattığını ve tek hedefinin altın kemer olduğunu dile getirdi.

Er Meydanı'na çıkmak için gün saydığını belirten Koç, "Geçen sene 660'ıncı Kırkpınar Güreşleri'nde final yapmak nasip oldu. Kıl payı başpehlivanlığı kaçırdık. Bu işler nasip işi. Yılmadık, usanmadık. Geçen seneden beri çalıştık ve çabaladık. Diğer başpehlivan arkadaşlarımız gibi biz de çok sıkı bir şekilde çalıştık." dedi.

Koç, 2022 güreş sezonuna formda girdiğini ve bu başarısını Kırkpınar'da da sürdürüp kürsünün ilk basamağına çıkmak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sene sezona bomba gibi giriş yaptık. Büyükmandıra güreşleriyle şampiyon başladık. Takip eden diğer güreşlerde katıldığım tüm organizasyonlarda ilk üçe girerek Trakya Birlik'imizi en iyi şekilde temsil ettik. Kırkpınar'a sayılı günler kaldı. Çalıştık ve çabaladık, takdir Allah'ın. Bizi seven tüm dostlarımızdan İsmail Koç destekçilerinden dua bekliyoruz. Bu sene inşallah altın kemeri Trakya Birlik'e getirmeyi ve memleketim Konya Beyşehir'e götürmek istiyorum. Trakya Birlik'te yıllardır bir kemer özlemi var. İnşallah bu özlemi bitirmek istiyoruz."

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Türkiye, Spor, Son Dakika

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