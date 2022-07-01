Kırkpınar, rekor pehlivan katılımıyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırkpınar, rekor pehlivan katılımıyla başladı

01.07.2022 10:49
Kırkpınar, rekor pehlivan katılımıyla başladı

EDİRNE'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkıp güreşmesiyle başladı.

EDİRNE'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkıp güreşmesiyle başladı. Bu yıl Kırkpınar'a 2 bin 475 güreşçi kayıt yaptırırken, rekor kırıldı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda minik pehlivanların çıkmasıyla başladı. Er meydanında güreşen minik pehlivanlar, uzayan çimlerin arasında kaybolurken, saha hakemlerinin müsabakalarda zaman zaman karar vermekte zorlandıkları görüldü. Miniklerin kıyasıya mücadelesi ilk günden ilgiyle izlendi.

REKOR KATILIM

661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bu yıl pehlivanlar yoğun ilgi gösterdi. Kırkpınar'da güreş yapmak için 14 boyda 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırdı. Bu yıl yapılan kayıtla  658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ulaşılan 2 bin 380 pehlivan sayısı geçerek rekor katılım olarak tarihe geçti. Kırkpınar'da bu yıl başpehlivanlık güreşlerinde 54  başpehlivan çayıra çıkacak.

YORUMLAR
500
Kırkpınar'da güreşecek pehlivanların kayıtları başladı, rekor katılım bekleniyor Kırkpınar'da güreşecek pehlivanların kayıtları başladı, rekor katılım bekleniyor Kırkpınar'da tüm zamanların rekoru kırıldı, 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırdı Kırkpınar'da tüm zamanların rekoru kırıldı, 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırdı
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar, rekor pehlivan katılımıyla başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
10:20 Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 11:07:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kırkpınar, rekor pehlivan katılımıyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement