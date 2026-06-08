Kırkpınar Yağlı Güreşleri Biletleri Satışta - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri Biletleri Satışta

08.06.2026 14:49
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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri biletleri satışa sunuldu, ilk gün ücretsiz izlenebilir.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu.

Minik boy pehlivanların güreşleriyle başlayacak 6,5 asrı geçkin organizasyonun ilk günü olan 3 Temmuz Cuma günü müsabakalar ücretsiz izlenebilecek.

Başpehlivanların da çayıra çıkacağı organizasyonun ikinci günü olan 4 Temmuz Cumartesi günü için birinci kademe bilet fiyatı 1750 lira, ikinci kademe bilet fiyatı ise 1400 lira olarak belirlendi.

Final güreşlerinin gerçekleştirileceği 5 Temmuz Pazar günü için ise birinci kademe biletler 2 bin 600, ikinci kademe biletler de 1750 liradan satışa sunuldu.

Biletix üzerinden yapılan satışlarda ikinci kademe biletler tükendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri Biletleri Satışta - Son Dakika

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