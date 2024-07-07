Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başcazgırlık Görevi Devrediliyor - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başcazgırlık Görevi Devrediliyor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Başcazgırlık Görevi Devrediliyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başcazgırlık görevini devralacak olan Emin Ger, uzun yıllar bu önemli görevi sürdürmeyi hedefliyor. 15 yıldır cazgırlık yapan Ger, başcazgır olacağı günü heyecanla bekliyor. Genç cazgırlar yetiştirmeyi amaçlayan Ger, ata sporu yağlı güreşin gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

07.07.2024 11:21
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başcazgırlığını "çayırın efsanesi" Şükrü Kayabaş'tan devralacak Emin Ger, yağlı güreşin en önemli unsurlarından başcazgırlığı uzun yıllar devam ettirmek istiyor.

Er meydanlarında 15 yıldır cazgırlık yapan ve manileriyle güreş seyircisini coşturan Ger, başcazgır olacağı günün heyecanını yaşıyor.

Kırkpınar'da yıllardır başcazgır yardımcılığı görevi yapan 50 yaşındaki Antalyalı Ger, Kayabaş'ın görevi bırakması sonrası başcazgırlığa geçecek.

Emin Ger, el aldığı ustalarının izinden uzun yıllar mesleğine devam edip genç cazgırlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Ger, AA muhabirine, ustalarının izinde Kırkpınar'da cazgırlık yaptığını söyledi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda görev yapmanın büyük bir gurur olduğunu belirten Ger, "Bu bir bayrak yarışı. Öncelikle yıllarca görev yapmış ustamız Mehmet Tura'ya (Pele Mehmet) Allah'tan rahmet diliyorum. Başcazgır olarak bana da manevi babalık yapan Şükrü Kayabaş'a da Allah'tan uzun ömür diliyorum." dedi.

Ger, Kırkpınar'da başcazgırlık yapacak olmanın büyük bir sevinç ve mutluluk olduğunu dile getirdi.

Uygun görülmesi halinde başcazgırlığa yükseleceğini ifade eden Ger, "Öncelikle Edirne Belediye Başkanımız, büyüklerimiz, federasyonumuz bu görevi bize teslim ederler ve uygun görürlerse biz bu aldığımız bayrağı ileriye taşımak isteriz. Güreş seyircisi de cazgıra not anlamında jüri, onlar da uygun görürse güreşe değer katmak için mücadeleye hazırız ve ömrümüzü feda ettik. Bu fedakar görevi yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bu bir bayrak yarışı"

Ger, ata sporu yağlı güreşin gelecek nesillere aktarılması için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Kırkpınar'da uzun yıllar görev yapmak istediğini anlatan Ger, şunları kaydetti:

"Bu işe tamamen tesadüfen başladım. Başpehlivan Kürşat Korkmaz'ın amcası aynı zamanda Kırkpınar'da cetvel hakemliği yapan Seyfullah Korkmaz ile bir pikniğe gitmiştik. Ben mangalı yakarken onlar karşı tarafta bir arkadaşımıza sesleniyor, karşıdaki sesi duymuyor. Onların çabasını görünce ben seslendim ve karşıdaki kafasını çevirdi. Seyfullah abi 'Emin sen cazgır olacaksın.' dedi. Ben o sıralarda esnaflık yapıyorum ve cazgırlıkla uğraşma imkanım yok. Daha sonra cazgırlık lisansı aldım, o gün bugündür 15 yıldır cazgırlık yapıyorum. Er meydanlarında seyirciyle buluşuyorum. Bu bir bayrak yarışı. Pele ustamız cazgırlığın piriydi. Şimdi de yaşayan efsane Şükrü Kayabaş var, onların izinden devam ediyoruz. İnşallah bize tebliğ edilen görev olursa bunu gelecek nesillere aktarma noktasında güreşin sesi ve nefesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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