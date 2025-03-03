Kırmızı kart gören antrenör öfke nöbeti geçirdi

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Fransa Lig 1'de oynanan Lyon-Brest karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan gerginlik maçın önüne geçti. Lyon, Brest karşısında 2-1 öndeyken, uzatma dakikalarında Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, maçın hakemi Benoît Billot'un üzerine yürüdü.

NEREDEYSE KAFA ATACAKTI

Uzatma dakikalarında 43 yaşındaki hakem, Lyon teknik direktörünü oyundan attı. Paulo Fonseca, daha sonra kendisine karşı tehditler savurarak sakinliğini kaybetti.

7 AY CEZA ALABİLİR

RMC Sport'un haberine göre Paulo Fonseca, Benoit Billot'un üzerine yürüdüğü sırada kafası ile hafifçe burnuna temas etti. Paulo Fonseca, öfke nöbetinin ardından hemen özür diledi ve verdiği imajdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ancak Portekizli teknik direktörün hala ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalma ve birkaç maç ceza alma riski bulunuyor.

Brest maçında kırmızı kart gören Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca'nın hakemle yaşadığı durum, lig yönetimi tarafından 'korkutucu veya tehdit edici davranış' kapsamında değerlendirilirse Portekizli teknik direktör 7 ay men cezası alabili