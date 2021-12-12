Kırşehir Belediye Spor - Teco Karacabey Belediye Spor: 2-0

Sergen Yalçın sonrası kadro sil baştan! Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı