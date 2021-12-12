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Kırşehir Belediye Spor - Teco Karacabey Belediye Spor: 2-0 - Son Dakika

Kırşehir Belediye Spor - Teco Karacabey Belediye Spor: 2-0

12.12.2021 20:07
Kırşehir Belediye Spor - Teco Karacabey Belediye Spor: 2-0

SAHA: Ahi-KırşehirHAKEMLER: Özgür Reha Alıcı, Adem Şahan, Ferhat ÇalarKIRŞEHİR BELEDİYE SPOR: Bekir Demircan, Oğuz Özden, Tugay Adamcil, Osman Bodur, Fatih Çıplak, Zihni Temelci, Hakan Erçelik, Serhat Yeşilördek (Dk. 81 Volkan Kılıç), Sırat Yeşilördek, Hasan Kaşıkara (Dk.

SAHA: Ahi-Kırşehir

HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı, Adem Şahan, Ferhat ÇalarKIRŞEHİR BELEDİYE SPOR: Bekir Demircan, Oğuz Özden, Tugay Adamcil, Osman Bodur, Fatih Çıplak, Zihni Temelci, Hakan Erçelik, Serhat Yeşilördek (Dk. 81 Volkan Kılıç), Sırat Yeşilördek, Hasan Kaşıkara (Dk. 70 Can Muhammet Vural), Ozan Karabacak (Dk. 70 Mert Ilıman)TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR: Can Sevinç, Denis Meriç, Berk Ali Nizam (Dk. 80 Ömer Faruk Gümüş), Ömer Yıldız, Bekir Can Kara, Umut Sözen (Dk. 81 Ata Kurtuluş), Hakan Arslan, Hamza Özdemir (Dk. 75 Ömer Kuşan), Kaan Yüksel, Sadık Arda Yılmaztürk, Muhammet Rıdvan ÖzdemirSARI KARTLAR: Serhat Yeşilördek, Osman Bodur (Kırşehir Belediye Spor), Ömer Faruk Gümüş (Teco Karacabey Belediye Spor)GOLLER: Dk. 34 Ozan Karabacak, Dk. 83 Volkan Kılıç (Kırşehir Belediye Spor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 17'nci haftasında Kırşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Teco Karacabey Belediyespor'u 2-0 yendi.

- Kırşehir
Kırşehir Belediye Spor - Teco Karacabey Belediye Spor: 2-0
Kırşehir Belediye Spor - Teco Karacabey Belediye Spor: 2-0

Volkan Kılıç, Osman Bodur, Oğuz Özden, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırşehir Belediye Spor - Teco Karacabey Belediye Spor: 2-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kırşehir Belediye Spor - Teco Karacabey Belediye Spor: 2-0 - Son Dakika
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