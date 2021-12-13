Kırşehir Belediyespor'un galibiyet hasreti sona erdi

TFF 2. Ligde Mücadele eden Kırşehir Belediyespor, 7 haftalık galibiyet hasretine Karacabeyspor maçı ile son verdi.

Kulüp Basın Sözcüsü Battal Çelik yaptığı açıklama ile şanssızlığın kırıldığını, artık stresin sona erdiğini söyleyerek, "Maç boyunca çok iyi oyun oynadık. Sıralamada alacağımız galibiyetlerle üst sıralardaki yerimizi alacağımızı düşünüyoruz. 7 haftadır galip gelemiyorduk" dedi. Takımın Mali İşler Sorumlusu yöneticisi Murat Tekdoğan ise, Kırşehir Belediyespor takımının şanssızlığını kırdığını, 2. Lig Beyaz Grupta 17. haftada beyaz bir sayfa açtıklarını söyledi.

Ahi Stadı'nda aldığı 3 puan ile taraftarının yüzünü güldüren Kırşehir Belediyespor, puanını 20 yaparak 10. sıraya yükseldi. Oynadığı 15 maçta 5 galibiyet alan yeşil-beyazlı takım, 5 beraberlik alırken 5 maçta da mağlup oldu. - KIRŞEHİR