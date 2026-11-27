Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı, her yıl 81 ilden gelen gençleri "kardeşlik iklimi"nde bir araya getiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Kaman ilçesinde faaliyet gösteren Hirfanlı Barajı kıyısındaki Ahi Evran Gençlik Kampı, gençlerin kaynaşmasına ve birçok aktiviteye katılmalarına imkan sunuyor.

Geleneksel el sanatları, halk oyunları, doğa yürüyüşü, okçuluk, matrak, kano, yüzme, bisiklet turları, spor müsabakaları, akıl ve zeka oyunları gibi etkinliklerin düzenlendiği kampta gençler, müzik ve resim atölyeleri ile kişisel gelişim, sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarına da katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, AA muhabirine, kamptaki etkinliklerin yanı sıra gençlerin kenti ve bölgenin kültürünü yakından tanıdığını söyledi.

Kamp alanı içerisinde 20'den fazla aktiviteye katılan gençlerin temel yaşam becerileri, ilk yardım, maneviyat ve motivasyon etkinliklerinde de yer aldığını anlatan Çakmakçı, "Bu yıl kampımızda 7 binden fazla gencimizi misafir ettik. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün organizasyonunda Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen gençlerimizin ulaşım, konaklama ve her şeyleri bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Tamamen ücretsiz şekilde kampımıza geliyorlar. Kampımız sadece konaklama değil, çeşitli aktivitelerle Kırşehir'in kültürel ve manevi yerlerini de gözlemleme fırsatları oluyor." diye konuştu.

Çakmakçı, gençleri Aşık Paşa, Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve Ahilik Müzesi, Neşet Ertaş'ın kabri ve müzesi, Cacabey Gökbilim Medresesi, Hamidiye Camisi, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi gibi birçok tarihi, kültürel ve sanatsal değer taşıyan mekanlarla buluşturduklarını ifade etti.

Gençlerin Kırşehir'den ayrılırken güzel hatıralar biriktirdiklerini vurgulayan Çakmakçı, şunları kaydetti:

"Gençlik kampımızın mottosu 'kardeşlik iklimi' oluşturmak. Bir hafta boyunca gençlerimizi Kırşehir'imizde misafir ediyoruz. Ayrılırken 'kardeşlik iklimi' oluşmuş şekilde ayrılıyorlar. Kamptan sonra gençler arasında iletişim, etkileşim devam ediyor. Hatta birbirlerinin illerine gidip ziyaret ediyorlar. Gittikleri yerlere Kırşehir'i, Ahi Evran'ı, Cacabey'i, Aşık Paşa'yı, Neşet Ertaş'ı anlatıyorlar. Dolayısıyla gençlerimiz burada öğrendiklerini, gördüklerini, mutlu olduğu anları gittiklerinde çevresindeki kişilerle, ailesiyle paylaşıyor. Aynı zamanda bizim birer kültürel elçimiz oluyorlar."

Gençler kampta yeni arkadaşlıklar ediniyor

Kamp liderlerinden Vildan Karaaslan ise kampta gençlerin çeşitli istasyonlarda güzel vakit geçirdiklerini, yeni arkadaşlıklar edindiklerini söyledi.

Gençlerin kampta farkında olmadıkları yeteneklerini ortaya çıkardıklarını dile getiren Karaaslan, "Yükseklik korkusu olan birisi zıplama yapabildi. Normalde denizden korkanlar kano yaptı. Bu şekilde korkularını yenmelerini sağladık. Farklı kültürden insanları aynı odalara yerleştirerek kardeşlik iklimini daha da canlandırdık." dedi.

Denizli'den kampa katılan Ayten Kuşdemir de ilk defa bir gençlik kampına katıldığını ve memleketine döndüğünde burasını anlatacağını belirterek, kampın eğlenceli geçtiğini, yeni dostluklar kurduğunu anlattı.

Kocaeli'den gelen Sümeyye Güzel ise "Evde merdivene bile çıkamazdım ama burada yüksek parkura çıkabildim. Evde sürekli televizyon izlemektense bence bunları yapmak daha keyifli oldu." ifadesini kullandı.

Zeynep Emrah, kampa Siirt'ten katıldığını ve güzel arkadaşlıklar edindiğini, birçok yeni aktiviteyi deneyimlediğini dile getirdi.