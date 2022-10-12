Kırşehir haberi | Kırşehir FK Başkanı Torun: "Son iki maçı oynanmamış sayıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir haberi | Kırşehir FK Başkanı Torun: "Son iki maçı oynanmamış sayıyoruz"

12.10.2022 00:58
Kırşehir haberi | Kırşehir FK Başkanı Torun: "Son iki maçı oynanmamış sayıyoruz"

Kırşehir spor haberine göre TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da mücadele eden Kırşehir FK Başkanı Çağatay Han Torun, kötü gidişata Fethiyespor deplasmanı ile son vermek istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da mücadele eden Kırşehir FK Başkanı Çağatay Han Torun, kötü gidişata Fethiyespor deplasmanı ile son vermek istediklerini söyledi.

Kırşehir FK Başkanı Çağatay Han Torun, teknik direktör değişimi isteyen taraftara seslenerek, kötü gidişata dur diyeceklerini ve yapılan toplantı sonucu mevcut yönetim ile devam etme kararı aldıklarını söyledi. Torun, "Takımımız son iki maçta bizleri ve taraftarımızı üzdü. Grubumuzda iddiası olmayan Balıkesirspor'a deplasmanda yenildik. Sonrasında da evimizde Pazarspor ile berabere kaldık. Bu iki maç sonrası taraftar ve kamu oyundan tepkiler aldık. Bizler ve hoca istifaya davet edildi. Yaşanan durumun ciddiyetinin farkındayız. Bundan önce umut veren bir oyun vardı. Son 2 maçtaki düşüşün nedenini sorguladık. Uşak, Buca ve Sarıyer maçlarında takımımız umut veren bir oyun ortaya koymuştu. Durumun hocadan kaynaklanmadığını ve futbolcuların mental seviyelerindeki düşünün farkında olduk. Her pozisyon sonrası oyuncularımızda rehavetin olduğunu gördük. Gerekli uyarılar yapıldı. Gerekirse bazı oyuncularımız kadro dışı kalacak. Hocamızın hatasının olmadığı kanaati oluştu" diye konuştu.

Ahi Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten Pazarspor maçı sonrası Gökhan Beklemiş'in istifasını sunduğunu belirten Torun, "Hocamız bize gerekli alçak gönüllülüğü gösterdi ve gerekirse gidebileceğini belirtti. Hatta istifa dahi etti ama bizler durum tespitini yaptıktan sonra durumun hocadan kaynaklanmadığını fark ettik. Hocamızın insani özelliklerinin farkındayız. Fethiye maçı ile çıkış yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
Kırşehir haberi... Kırşehir FK Başkanı Torun: 'Son iki maçı oynanmamış sayıyoruz' Kırşehir haberi... Kırşehir FK Başkanı Torun: 'Son iki maçı oynanmamış sayıyoruz' Fethiyespor kayıplarda Fethiyespor kayıplarda
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırşehir haberi | Kırşehir FK Başkanı Torun: 'Son iki maçı oynanmamış sayıyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
06:16 Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 07:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir haberi | Kırşehir FK Başkanı Torun: "Son iki maçı oynanmamış sayıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement