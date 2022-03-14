Kış sporları Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) düzenlenen ve yaklaşık 80 üniversiteden 500'ün üzerinde sporcunun katıldığı Kar Voleybolu, Kızak, Snowboard, Kayakla Atlama, Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Türkcell'in sponsorluğunda Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Türkiye Üniversiteler Kar Voleybolu, Alp Disiplini ve Kızak Türkiye Şampiyonası müsabakaları yapıldı.

Bayan ve erkek kategorilerinde mücadele eden sporcular, birbirlerine üstünlük kurmak için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, AA muhabirine, Erzurum'un önemli bir kış turizmi merkezi olduğunu söyledi.

Organizasyonun Türkcell sponsorluğunda yapıldığını belirten Günay, "Erzurum kış sporlarında marka olmuş bir şehir. Yaklaşık 80 üniversiteden 500'ün üzerinde sporcu katılımı var. Güzel bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Katılım daha da artacak diye düşünüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ilk günü gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Alp disiplini erkekler büyük slalom:

1- Yusuf Koç

2- Can Bostan

3- Serhat Samet Yılmaz

Alp disiplini kadınlar büyük slalom:

1- Sıla Kara

2- Aygen Yurt

3- Edanur Ayça Soylu

Erkekler kızak:

1- Alper Keleş

2- Ramazan Burkucu

3- Çağrı Cihan Aksu

Kadınlar kızak:

1- Hilal Nur Haşıl

2- Beyza Arzuti

3- Şeyma Çınar