Kısıtlı imkanlarla gelen şampiyonluk - Son Dakika
Üye Girişi

Kısıtlı imkanlarla gelen şampiyonluk

17.03.2022 15:54
Kısıtlı imkanlarla gelen şampiyonluk

Sivas Gazi Mustafa Kemal ortaokulu kız ve erkek tenis takımı, kısıtlı imkanları olmasına rağmen okullar arası yıldızlar tenis müsabakalarında il şampiyonu oldu.

Sivas Gazi Mustafa Kemal ortaokulu kız ve erkek tenis takımı, kısıtlı imkanları olmasına rağmen okullar arası yıldızlar tenis müsabakalarında il şampiyonu oldu.

Kapalı tenis kortu olmayan ve kısıtlı imkanları olan Sivas Gazi Mustafa Kemal ortaokulu kız ve erkek tenis takımı, elde ettiği başarı ile takdir topladı. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Deveci nezdinde çalışan sporcular, zaman zaman antrenman yapacak yer bulamadığı halde başarı yakalayarak gönülleri fethetti.

Sivas'ta düzenlenen okullar arası yıldızlar tenis müsabakalarında okulun kız ve erkek takımı, kısıtlı imkanlara rağmen şampiyon olarak kupayı müzesine götürdü.

Geçtiğimiz yıllarda da 3 kere Türkiye finallerinde Sivas'ı temsil eden okul, Türkiye 9.'sü olmuştu. - SİVAS

Kısıtlı imkanlarla gelen şampiyonluk

YORUMLAR
500
Suşehri'nde 250 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi Suşehri'nde 250 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi Kumluca Genç Erkekler Futbol Turnuvasının şampiyonu belli oldu Kumluca Genç Erkekler Futbol Turnuvasının şampiyonu belli oldu Suşehri'nde ihtiyaç sahibi 395 öğrenciye giysi yardımı yapıldı Suşehri'nde ihtiyaç sahibi 395 öğrenciye giysi yardımı yapıldı

okullar, Tenis, Sivas, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kısıtlı imkanlarla gelen şampiyonluk - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Asırlardır süren gelenek (Ölü Bayramı) baharın müjdecisi olarak kutlanıyor
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:45 İzmir'de 20 Mart'tan itibaren geçerli olacak toplu taşımaya zam geldi! Tam biniş 6,50 TL'ye yükseldi
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
16:41 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor
16:34 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna liderlerinin bir araya gelme olasılığı var
16:25 Sokak köpekleri için söyledikleri eleştirilmişti! Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek: Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı
16:06 CHP'li Engin Altay: Ramazan'da pide kuyrukları göremeyeceğiz, insanların bütçesi olumsuz etkilenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 17:30:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kısıtlı imkanlarla gelen şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement