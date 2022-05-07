Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü - Son Dakika
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Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

07.05.2022 17:11
Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

STAT: Doğan Seyfi AtlıHAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Hakan Yoldaş (xx), Burak Özer (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xx) - Mustafa (x) (Dk. 77 Furkan xx), Adem (xx) (Dk. 90 Fatih), Alpay (xxx), Mehmet Kaan (xx), Can (xx), İdris (x) (Dk.

STAT: Doğan Seyfi AtlıHAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Hakan Yoldaş (xx), Burak Özer (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xx) - Mustafa (x) (Dk. 77 Furkan xx), Adem (xx) (Dk. 90 Fatih), Alpay (xxx), Mehmet Kaan (xx), Can (xx), İdris (x) (Dk. 77 Anıl xx), Yunus Emre (xx), Mehmet Akif (xxx), Vedat (xx), Berke (xx)ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Bayram (x) - Salih Zafer (xx), Suat (x) (Dk. 50 Batuhan Karadeniz x), Muhammet Reis (x), Mesut (xx), Mert (x) (Dk. 61 Abdulaziz x), Arif Morkaya (x) (Dk. 71 Umut x), Berkay (x) (Dk. 50 Okan x), Batuhan Süer (xx), Erdem Onur (xx), Mustafa (xx)GOLLER: Dk. 9 Alper, Dk. 90+9 Mehmet Akif (Kızılcabölükspor)SARI KARTLAR: Adem, Amaç Ulaş (Kızılcabölükspor), Berkay (Iğdır FK)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor evinde Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etmesine rağmen küme düştü. Sezonu 37 puanla tamamlayan Denizli temsilcisi 9 sezondur yer aldığı 3'üncü Lig'e veda ederek Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tuttu. Ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada Alper, 90+9'uncu dakikada Mehmet Akif attı. Iğdır temsilcisi ise 72 puanda kalarak Play-Off yarı finalde 68 Aksaray Belediyespor'la eşleşti.


- Denizli
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İskenderunspor: 0-2 İskenderunspor: 0-2 TFF 2. Lig Kırmızı Grup TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Kızılcabölükspor, Burak Taşkınsoy, Mehmet Kaan, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü - Son Dakika


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