Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor evinde Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etmesine rağmen küme düştü. Sezonu 37 puanla tamamlayan Denizli temsilcisi 9 sezondur yer aldığı 3'üncü Lig'e veda ederek Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tuttu. Ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada Alper, 90+9'uncu dakikada Mehmet Akif attı. Iğdır temsilcisi ise 72 puanda kalarak Play-Off yarı finalde 68 Aksaray Belediyespor'la eşleşti.

- Denizli