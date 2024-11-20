Kızılcahamam\'da Yeni Yüzme Havuzu Açıldı

Spor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, spor projeleri kapsamında Kirmir Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu hizmete açtıklarını belirtti.

Acar yaptığı açıklamada yüzmenin hem fiziksel hem de ruh sağlığına büyük katkılar sağlayan bir spor olduğunu belirterek, "Halkımıza modern ve hijyenik bir yüzme ortamını yeniden sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu tesisimizden faydalanmaya davet ediyorum. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu fırsatı değerlendirmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizmete giren havuzda 7-14 yaş grubu çocuklar uzman antrenörler eşliğinde yüzme kurslarının başlayacağı da belirtildi.