KKTC Atletizm Başkanı'ndan TAF'ye Ziyaret

Spor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ'ı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Sakallı, yeni başkan Karadağ ile makamında bir araya geldi.

Sakallı, Karadağ'a plaket takdim ederek görevinde başarılar diledi.