Batı Anadolu Rallisi, Çeşme'de başlıyor - Son Dakika
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Batı Anadolu Rallisi, Çeşme'de başlıyor

01.06.2022 11:38
Batı Anadolu Rallisi, Çeşme'de başlıyor

Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci yarışı Batı Anadolu Rallisi, 4-5 Haziran tarihleri arasında Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci yarışı Batı Anadolu Rallisi, 4-5 Haziran tarihleri arasında Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Yarımada'da yarışacak birbirinden özel 75 klasik otomobilin olduğu rallinin finali ise Çeşme'nin yeni Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. 1950'li modellerden, 1980'li modellere, her markadan, dönemin özelliklerini taşıyan 75 klasik otomobil Çeşme, Urla, Karaburun yollarında nostalji rüzgarı estirecek.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Batı Anadolu Rallisi'ne ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "Birbirinden özel ve güzel klasik araçlar finali Çeşme Cumhuriyet Meydanımızda yapacak. Kazasız belasız bir yarış diliyor ve yarışmaya giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kulüp başkanı Durgut Berberoğlu, Batı Anadolu Rallisi'nin her yıl Ege çevresinde yapıldığını söyledi. Berberoğlu, bu yıl Türkiye'nin birçok farklı ilinden klasik severlerin İzmir'e gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini, organizasyonun turizmi de hareketlendiren bir yönü olduğunu, kalabalık bir katılımcı ve teknik ekip ile Çeşme'de olacaklarını söyledi.Berberoğlu, ayrıca kadın ve çocukları içeren sosyal medya konulara duyarlı bir kulüp olarak, bu ralli gelirlerinin bir kısmı ile Çeşme Belediyesi'nin Kadın Projesi ÇEŞKA'ya katkı sağladıklarını iletti.

Kadınların en yoğun ilgi gösterdiği otomobil sporları branşı olan Batı Anadolu Rallisi'ne 64 kadın pilot-copilot katılıyor. Batı Anadolu Rallisi, Hakan Kanca direktörlüğünde 4 Haziran Cumartesi günü start alacak. Ekipler rallinin ilk gününü Çeşme Meydanı'nda tarihi kalenin önünde sonlandırırken, Çeşme Belediyesi'nin sürpriz ödülüne kavuşacak, 2'nci gün ise gala ve ödül töreni ile sona erecek. Yarışta dereceye giren ekiplere ödülleri düzenlenecek galada Aegean Band Grubu müzikleri eşliğinde verilecek.


Batı Anadolu Rallisi, Çeşme'de başlıyor
Batı Anadolu Rallisi, Çeşme'de başlıyor
Batı Anadolu Rallisi, Çeşme'de başlıyor
Batı Anadolu Rallisi, Çeşme'de başlıyor
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Kaynak: DHA

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