Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında 3. oldu - Son Dakika
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Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında 3. oldu

23.06.2022 14:12
Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında 3. oldu

Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında bronz madalya kazandı.

Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda yarışan Klasik Yay Erkek Takımı, üçüncülük maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan ekip, maçı 5-1 kazanarak organizasyonu 3. sırada tamamladı.

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Kaynak: AA

Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında 3. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında 3. oldu - Son Dakika
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