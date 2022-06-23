Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris 'te düzenlenen organizasyonda yarışan Klasik Yay Erkek Takımı, üçüncülük maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Kaynak: AA

Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında 3. oldu - Son Dakika

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