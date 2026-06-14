Knicks 53 Yıl Sonra Şampiyon! - Son Dakika
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Knicks 53 Yıl Sonra Şampiyon!

14.06.2026 12:41
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New York Knicks, NBA finalinde Spurs'u yenerek 53 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.

NBA finalinde New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 94-90 mağlup ederek seriyi 4-1 yaptı ve 53 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli oldu. Final serisi 5. maçında San Antonio Spurs ile New York Knicks karşı karşıya geldi. Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmadan 94-90 galip çıkan Knicks, 53 yıl aradan sonra şampiyonluğa uzandı. New York Knicks'te Jalen Brunson 45 sayı, 3 ribaunt, 3 asist ile galibiyette büyük rol oynarken Mikal Bridges 14 ve Josh Hart 13 sayıyla galibiyete katkıda bulunan isimler oldu.

San Antonio Spurs'ta ise Dylan Harper'ın 25 sayı, 5 ribaunt ve Victor Wembanyama'nın 19 sayı, 14 ribauntluk performansları mağlubiyete engel olamadı.

Knicks 53 yıl aradan sonra şampiyon

New York Knicks, NBA'de 1970 ve 1973'ün ardından üçüncü şampiyonluğunu elde etti. 53 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Knicks, bu sezon NBA Kupası'nı da kazanarak, lig tarihinde duble yapan ilk takım oldu.

Jalen Brunson, finallerin MVP'si seçildi

Şampiyon takımda Jalen Brunson 32.6 sayı, 4.6 asist, 4.2 ribaunt ortalamaları ile 2026 NBA finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Brunson, Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo ve Bob Pettit'in ardından NBA Finalleri'nde bir seriyi bitiren maçta en az 45 sayı kaydeden dört oyuncudan biri oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

San Antonio Spurs, New York Knicks, Dünya, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Knicks 53 Yıl Sonra Şampiyon! - Son Dakika

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