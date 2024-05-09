New York Knicks, Indiana Pacers'ı mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi - Son Dakika
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New York Knicks, Indiana Pacers'ı mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi

New York Knicks, Indiana Pacers\'ı mağlup ederek seriyi 2-0\'a getirdi

New York Knicks, NBA Doğu Konferansı yarı finalinde sahasında Indiana Pacers'ı 130-121 yenerek seriyi 2-0'a taşıdı. Jalen Brunson'ın 29 sayı, 2 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla yıldızlaştığı maçta Knicks galip geldi. Brunson, kariyerinin ilk 8 play-off maçında en az 285 sayı ve 65 asist üreten ikinci oyuncu oldu. Donte DiVincenzo, OG Anunoby ve Josh Hart da galibiyete katkı sağladı. Pacers'ta Tyrese Haliburton, Obi Toppin ve Andrew Nembhard ise iyi performans sergiledi.

09.05.2024 10:07
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, sahasında Indiana Pacers'ı 130-121 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Knicks, Jalen Brunson'ın 24'ü ikinci devrede olmak üzere 29 sayı, 2 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla yıldızlaştığı serinin ikinci maçında Pacers'ı mağlup etti.

Brunson, Michael Jordan'dan sonra kariyerinin ilk 8 play-off maçında en az 285 sayı ve 65 asist üreten ikinci oyuncu oldu.

Knicks'te Donte DiVincenzo 28 sayı ve 6 ribaunt, OG Anunoby 28 sayı ve 4 ribaunt, Josh Hart 19 sayı ve 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Pacers'ta Tyrese Haliburton 34 sayı, 6 ribaunt ve 9 asist, Obi Toppin 20 sayı ve 3 ribaunt, Andrew Nembhard 15 sayı ve 4 asistle oynadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor New York Knicks, Indiana Pacers'ı mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi - Son Dakika

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