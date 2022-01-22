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Kocaeli BŞB KağıtsporFethiye Belediyespor maçının ardından - Son Dakika

Kocaeli BŞB KağıtsporFethiye Belediyespor maçının ardından

22.01.2022 18:21
Kocaeli BŞB KağıtsporFethiye Belediyespor maçının ardından

TBL'de Kocaeli BŞB Kağıtspor'un Fethiye Belediyespor'u 84-72 yendiği maçın ardından başantrenörler ve oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

TBL'de Kocaeli BŞB Kağıtspor'un Fethiye Belediyespor'u 84-72 yendiği maçın ardından başantrenörler ve oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi. Ahmet Murat Yolcu, "Bundan sonra 14 final maçımız var" dedi. Alkım Ay ise "Kritik maçtı, kaybettik" demekle yetindi.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un Fethiye Belediyespor'u 84-72 yendiği maçın ardından başantrenörler ve sporcular basın toplantısında maçı yorumladı. Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, "Almamız gereken maç. Artık 14 tane final maçımız var. Bunu almamız o psikolojiden kurtulmamız için önemliydi. Şimdi bütün maçlar için birlik ve beraberlik içinde 14 tane final haftamız var" dedi. Fethiye Belediyespor Başantrenörü Alkım Ay ise "İki takım için de kritik bir maçtı. Kaybettik. Önümüzdeki maçlara bakacağız" sözlerini kaydetti.

İbrahim Yıldırım: "Güzel bir şekilde kazandık"

Kocaeli BŞB Kağıtspor adına 12 sayı kaydeden ve 33 dakika süre oyunda kalan ve 9 atışın 4'ünü sayıya çeviren İbrahim Yıldırım, "Öncelik takım arkadaşlarımı, bütün staffı, buraya gelip bizi destekleyen herkesi tebrik ediyorum ve hepsine teşekkür etmek istiyorum. Bugün iyi bir mücadele verdik. İkinci devreye kazanarak başlamak istiyorduk. Gerçekten bu isteğimizi göstererek başladığımızı düşünüyorum. Maçın içinde düşmeler oldu ama yine birlikte kalarak mücadelemizi gösterdik, teker teker hepimiz mücadele ederek maçı güzel bir şekilde kazandık. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Rakip takıma da çok güzel mücadele ettikleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da mücadelemizle, oyuna aklımızı vererek, hep beraber bu işin içinde olarak ve kazanarak yola devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Muhammet Engin Kalkan: "Rakip bizden iyiydi"

Fethiye Belediyespor'da yaklaşık 28 dakika oyunda kalan, 11 sayı kaydeden ve yüzde 50 atış isabetiyle oynayan Muhammet Engin Kalkan, "Karşı takım bizden daha iyi mücadele etti. Galibiyet için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kocaeli BŞB KağıtsporFethiye Belediyespor maçının ardından
Kocaeli BŞB KağıtsporFethiye Belediyespor maçının ardından

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Kağıtspor, Alkım Ay, Fethiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaeli BŞB KağıtsporFethiye Belediyespor maçının ardından - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kocaeli BŞB KağıtsporFethiye Belediyespor maçının ardından - Son Dakika
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