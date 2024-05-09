Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor'u Destekliyor - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor'u Destekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor\'u Destekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor'un yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularıyla bir araya gelerek takıma destek verdi. Büyükakın, Sakaryaspor maçı öncesi camiayı birlik olmaya davet ederek, takımın başarısı için morallerin yüksek tutulması gerektiğini belirtti.

09.05.2024 12:54
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden Büyükakın, baklava ikramında bulundu.

Büyükakın, gazetecilere, camiayı Kocaelispor'un arkasında olmaya davet ederek, Sakaryaspor maçı için satılan bilet sayısı ve yakalanan havaya bakıldığında şehirde heyecan görüldüğünü söyledi.

Kocaelispor'un Bölgesel Amatör Lig'den Trendyol 1. Lig'e geldiğine değinen Büyükakın, takımın ciddi mesafeleri geride bıraktığını kaydetti.

Büyükakın, takımın 11 Mayıs Cumartesi günü Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor maçını kazanması durumunda avantaj yakalayabileceğine işaret ederek, "Ama o maçın sonucu iyi olsa bile ondan sonraki maçın hiçbir anlamı yok. Her maç yeniden başlıyor. Play-off'a en alttan girsek bile sonucun ne olacağı belli değil. En avantajlı 3. olan takım için de bu geçerli. Sadece avantajlı başlamış olacak. Sonuçlar ne olursa olsun biz bu takımın yanında olacağız." diye konuştu.

Kocaelispor taraftarı olarak antrenmana geldiğini belirten Büyükakın, "Birlikte böyle davranırsak öyle ya da böyle bu takım Süper Lig'e çıkacak. Buna inanıyoruz, hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz. Sadece moralleri yüksek tutmak lazım. İnşallah bu çocuklar başaracaklar." ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Konuşmanın ardından teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.

Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kocaelispor ile Sakaryaspor, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Körfez ekibi, ligde 55 puanla 6. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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