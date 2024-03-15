Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Finalspor\'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Finalspor'u 78-75 mağlup etti.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Önder Yılmaz, Ahmet Kemal Digilli, Samet Biner
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 8, Ja Cori Payne 21, Keith Martin Stone 14, Kevin Kaspar 8, Barboros Bozkurt 6, Hakan Şanlı 11, Berke Baran Akçam, Eren Beyaz 10, Sertan İbrahim Sarı
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Finalspor: Can Özcan 8, Kerem Aydan 7, Ozan Yılmaz 2, Mustafa Baştürk 14, Talat Alp Altun 4, Ahmet İlker Tun 2, Deshon Taylor 18, Recep Doğrusöz 2, Brendan Medle 16, Hidayet Civan 2
Başantrenör: Berat Gök
1. Periyot: 19-23 (Finalspor lehine)
Devre: 43-42 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 60-58 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine) - KOCAELİ
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
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