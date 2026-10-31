Kocaeli Dilovası'nda 357 sporcu yüzme yarışlarında il şampiyonluğu için yarışıyor

Kocaeli Dilovası'nda 357 sporcu yüzme yarışlarında il şampiyonluğu için yarışıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Zaferin İzinde Yüzme Yarışları, 25 kulüpten 357 sporcunun katılımıyla başladı. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalarda 7-9 yaş grubu 31 Ekim-1 Kasım'da, 10 yaş ve üzeri gruplar 7-8 Kasım'da il şampiyonluğu için yarışacak.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "Zaferin İzinde Yüzme Yarışları" başladı.
İlçedeki Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona, il genelinden 25 kulüpten 357 sporcu katıldı.
Etkinlikte, 31 Ekim-1 Kasım'da 7-9 yaş, 7-8 Kasım'da da 10 yaş ve üzeri yaş gruplarının müsabakaları gerçekleştirilecek.
Müsabakalarda sporcular, il şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele edecek.
Kaynak: AA
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