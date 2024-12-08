Kocaeli Güneşspor maçı sonrası olaylar büyüdü - Son Dakika
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Kocaeli Güneşspor maçı sonrası olaylar büyüdü

Kocaeli Güneşspor maçı sonrası olaylar büyüdü

Son dakikada berabere biten maçta futbolcular arasında gerginlik yaşandı, taraftarlar kavgaya karıştı.

08.12.2024 20:53
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Amatör Küme'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Kocaeli Güneşspor-İhsaniyespor karşılaşmasının son dakika golüyle berabere bitmesinin ardından futbolcular arasında gerginlik çıktı. Taraftarların da kavgaya dahil olmasıyla olaylar büyüdü ve taraflar karakolluk oldu.

Kocaeli'de 1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Kocaeli Güneşspor - İhsaniyespor mücadelesinde bir anda sinirler gerildi. Avni Kalkavan Stadı'nda kıran kırana mücadelenin yaşandığı, konuk ekibin son dakikaya kadar 1-0 önde olduğu maçta ev sahibi takım son dakikalarda skorda dengeyi sağladı. Ev sahibi ekip beraberliğin ardından liderliğini korudu, konuk ekip ise 3. sırada kaldı. Maçın ardından tansiyon bir anda yükseldi.

Taraftarlar sahaya girdi, ortalık iyice karıştı

Futbolcular arasında sözlü başladığı belirtilen kavgada sahanın açık kapısından içeri taraftarların da girmesiyle ortalık karıştı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu olaylar güçlükle yatıştırıldı. Polis merkezine taşınan olaylarda ilk anlarda tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kulüp başkanlarının da polis merkezine gittiği ve tarafları sakinleştirmek için araya girdikleri ifade edildi.

Nebil Uzun: "Görüntüleri izleyeceğiz ve gerekeni yapacağız"

Polis merkezinde olan Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun, İHA muhabirine açıklama yaptığı açıklamada, "Maç sonu hiç istemediğimiz, sahalarda asla görmek istemediğimiz münferit bir durum yaşandı. Görüntüleri tek tek izleyeceğiz. Bizim çocuklardan da bu tür olaylara karışanlar varsa gerekeni yapacağız. Böyle şeyler görmek istemiyoruz. Kapının açık olmasından dolayı sahaya çok sivil girdi. Ondan dolayı çok kargaşa oldu ama böyle şeyleri kesinlikle onaylamıyoruz. İhsaniye camiası ve Serkan başkan sevdiğimiz camia ve isimler. Bir anlık reaksiyon oldu" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaeli Güneşspor maçı sonrası olaylar büyüdü - Son Dakika

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