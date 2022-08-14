Gençler kozlarını ringde paylaştı - Son Dakika
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Gençler kozlarını ringde paylaştı

14.08.2022 01:15
Gençler kozlarını ringde paylaştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gençler kategorisiyle devam eden 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Şampiyonası nefes kesti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gençler kategorisiyle devam eden 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Şampiyonası nefes kesti. Turnuvada sakatlanan bazı sporcular zor anlar yaşadı.

Kocaeli Muay Thai İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün katkıda bulunduğu 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Şampiyonası, ikinci gününde 'Gençler' kategorisinde yer alan 14-17 yaş arası sporcuların müsabakalarıyla devam ediyor. Gebze Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova ve Tekirdağ olmak üzere 8 ilden sporcuların katıldığı turnuvanın ikinci gününde 117 sporcu şampiyonluk için ringde ter döküyor. Bazı sporcular ise müsabakalar esnasında sakatlanarak zor anlar yaşadı. Sakatlanan sporcuların tedavisi alanda hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından hemen yapıldı. Nefes kesen mücadeleler bugün geç saatlere kadar devam edecek. Yarın ise 'Büyükler' kategorisinde bulunan sporcular kozlarını paylaşacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kocaeli, Gebze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler kozlarını ringde paylaştı - Son Dakika

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