Kocaelispor: 0-3 - Son Dakika
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Kocaelispor: 0-3

24.09.2022 17:59
Kocaelispor: 0-3

STAT: Uşak 1 EylülHAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Buğra Can Semercioğlu, Furkan UluUŞAKSPOR: Vedat - Alperen, Muzaffer (Dk. 75 Berke), Onurcan, Murad Han (Dk. 67 Ahmet), Murat Şenel, İbrahim (Dk. 55 Alihan), Mehmet Bağlı (Dk. 66 Ömer Faruk), Onur Demir, Sefa (Dk.

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Buğra Can Semercioğlu, Furkan Ulu

UŞAKSPOR: Vedat - Alperen, Muzaffer (Dk. 75 Berke), Onurcan, Murad Han (Dk. 67 Ahmet), Murat Şenel, İbrahim (Dk. 55 Alihan), Mehmet Bağlı (Dk. 66 Ömer Faruk), Onur Demir, Sefa (Dk. 67 Doğan), ResulKOCAELİSPOR: Gökhan - Alpay, Diogo, Yusuf Cihat (Dk. 68 Mesut Can), Okan (Dk. 85 Mertan Caner), Tayfun, İlyas Kubilay (Dk. 58 Cem), Mehmet Sak, Mehmet Yılmaz, Samed Ali (Dk. 58 Mehmet Taş), Beykan (Dk. 85 Hazarcan)GOLLER: Dk. 3 Samed Ali, Dk. 48 Tayfun, Dk. 57 İlyas Kubilay (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Beykan (Kocaelispor), Alperen (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Uşakspor, evinde zirve yarışındaki Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 3'üncü dakikada Samed Ali, 48'inci dakikada Tayfun ve 57'nci dakikada İlyas Kubilay attı. Bu skorla Uşakspor 6 hafta sonunda 3 puanla düşme hattında kalırken, Kocaelispor puanını 12 yaptı.


- Uşak
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Kaynak: DHA

Ahmet Murat, Murad Han, Güneş, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor: 0-3 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaelispor: 0-3 - Son Dakika
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