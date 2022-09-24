TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Uşakspor, evinde zirve yarışındaki Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 3'üncü dakikada Samed Ali, 48'inci dakikada Tayfun ve 57'nci dakikada İlyas Kubilay attı. Bu skorla Uşakspor 6 hafta sonunda 3 puanla düşme hattında kalırken, Kocaelispor puanını 12 yaptı.

Kaynak: DHA

Ahmet Murat, Murad Han, Güneş, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kocaelispor: 0-3 - Son Dakika

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