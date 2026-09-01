Kocaelispor, 23 yaşındaki Norveçli orta saha Gulliksen'i bonservis opsiyonuyla kadrosuna kattı
Kocaelispor, Avusturya temsilcisi Rapid Wien forması giyen 23 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Tobias Fjeld Gulliksen'i bonservisini satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu ile 2026-27 sezonu için sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kocaelispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Norveçli Tobias Fjeld Gulliksen'in bonservisini satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Kulübün açıklamasında, Gulliksen'in geçici transferi konusunda Avusturya Futbol Federasyonuna tescilli Rapid Wien ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcuyla 2026-27 sezonu için sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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