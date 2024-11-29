Kocaelispor Adanaspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
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Kocaelispor Adanaspor'u 2-0 Geçti

Kocaelispor Adanaspor\'u 2-0 Geçti

Kocaelispor, 14. haftada Adanaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

29.11.2024 22:27
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Mehmet'in ortasında ceza sahası içinde Markao'nun kafa vuruşunda kaleci Korcan topu kornere çeldi.

20. dakikada Fatih'in ceza yayı üzerinden sert şutunda top az farkla yerden auta çıktı.

22. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına kadar ilerleyen Oğulcan'ın sert şutunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

45+3. dakikada sol taraftan Pedrinho'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Markao'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

45-6. dakikada sağ kanattan Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Markao'nun indirdiği topu Vukovic ağlara gönderdi. 1-0

61. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Pedrinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak filelerle buluştu 2-0

Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Mesut Can Tunalı dk. 75), Tarkan Serbest, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Josip Vukovic, Pedrinho (Mijo Caktas dk.87), Barış Alıcı (Yusuf Cihat Çelik dk. 58), Oğulcan Çağlayan (Ahmet Sağat dk. 87), Ryan Mendes, Markao (Giorgi Beridze dk. 58)

Yedekler: Harun Tekin, Appindangoye, Furkan Gedik, Yunus Emre Gedik, Onur Öztonga

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Adanaspor: Korcan Çelikay, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Isaac Donkor, Devran Şenyurt, Bonke Innocent, Harun Alpsoy (Abdoulaye Dabo dk.58), Yepie Yepie (Tapsoba dk.79), Diakite (Burhan Tuzun dk. 87), Amadou Ciss, Turgay Philipp Gemicibaşı

Yedekler: Jankat Yılmaz, Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz, Metehan Altunbaş, Cem Güzelbay

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Josip Vukovic (dk. 45+6), Pedrinho (dk. 61) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz, Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Bonke Innocent, Devran Şenyurt, Yepie Yepie, Amadou Ciss (Adanaspor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Adanaspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika

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