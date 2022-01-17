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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Mustafa Hoca'nın kredisi sürüyor ama Samsun'dan olumsuz skorla dönersek kendisi kalmak istemeyebilir" - Son Dakika

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Mustafa Hoca'nın kredisi sürüyor ama Samsun'dan olumsuz skorla dönersek kendisi kalmak istemeyebilir"

17.01.2022 17:48
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Mustafa Hoca'nın kredisi sürüyor ama Samsun'dan olumsuz skorla dönersek kendisi kalmak istemeyebilir"

Kocaelispor'da cumartesi günü alınan Ankaragücü mağlubiyetinin ardından sıcak gelişmeler yaşandı.

Kocaelispor'da cumartesi günü alınan Ankaragücü mağlubiyetinin ardından sıcak gelişmeler yaşandı. Maçtan sonra istifası tekrar gündeme gelen Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile Başkan Engin Koyun bugün yapılan toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Koyun, Mustafa Reşit Akçay'ın kredisinin sürdüğünü fakat Samsun maçının hoca için kritik olduğunu söylerken, Berkay Dabanlı ile transferde anlaşma sağlandığını da sözlerine ekledi.

Kocaelispor'da son alınan Ankaragücü mağlubiyeti sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Engin Koyun ile Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay bugün öğle saatlerinde bir toplantı düzenleyerek bir araya geldi. Akçay'ın bir kez daha istifaya hazır olduğunu bildirmesi üzerine Başkan Koyun, daha önce hocaya tanıdıkları 4 maçlık kredinin devam edeceğini söyledi. Akçay'a verilen 4 maçlık kredinin 2 maçı geride kalırken, cuma günü oynanacak Samsunspor maçından alınacak olumsuz bir sonucun sıcak gelişmelere gebe olması bekleniyor. Öte yandan transferde Berkay Dabanlı ile anlaşma sağlayan yeşil siyahlılarda transferde de hareketliliğin devam etmesi beklenen gelişmeler arasında bulunuyor.

"Kendisi kalmak istemeyebilir"

Mustafa Hoca'ya daha önce verdikleri 4 maçlık krediden 2 maçın geride kaldığını vurgulayan Başkan Koyun, "Hocayla ilgili 4 maçlık bir süreç vermiştik, 2 tanesi geride kaldı. Bu 4 maçın 2 tanesi iyi geçmedi. Direkt işin sorumluluğunun hocayla alakalı olmadığını daha önce söylemiştim. Çünkü takımda santrfor yoktu. Hocayla biz bugün bunu paylaştık. Önümüzdeki Samsun maçı önemli. Kendisi de 'Takımda benden kaynaklı sıkıntı olacaksa ben istifaya hazırım' dedi. Mustafa Hoca'ya ve teknik ekibe yaklaşımları için teşekkür ederim. Hocamız çok karakterli bir insan. Kredisinin devam ettiğini söyledim ama hoca Samsun maçından olumsuz bir skor alırsak kendisi kalmak istemeyebilir" şeklinde konuştu.

"Berkay Dabanlı ile anlaşma sağlandı, yabancı bir oyuncunun transferi de bitmek üzere"

Öte yandan transfer gelişmeleriyle ilgili de açıklama yapan Başkan Koyun, "8 ve 10 numara pozisyonlarını oynayabilen yabancı bir futbolcuyla anlaşmak üzereyiz. Stoper mevkisi için Berkay Dabanlı ile anlaşma sağladık. Bir tane de forvet ya da kanat almayı düşünüyoruz. Bu konuyla da ilgili gelişmeler olabilir. Taraftarımız sabırlı olsun. Forvetsiz oynuyoruz, sakatlarımız ama yeni yaptığımız transferlerle takımı hak ettiği yerlere getireceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Mustafa Hoca'nın kredisi sürüyor ama Samsun'dan olumsuz skorla dönersek kendisi kalmak istemeyebilir

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Berkay Dabanlı, Mustafa Hoca, Ankaragücü, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: 'Mustafa Hoca'nın kredisi sürüyor ama Samsun'dan olumsuz skorla dönersek kendisi kalmak istemeyebilir' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Mustafa Hoca'nın kredisi sürüyor ama Samsun'dan olumsuz skorla dönersek kendisi kalmak istemeyebilir" - Son Dakika
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