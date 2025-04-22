Kocaelispor\'da Sözleşmeler Uzatılıyor

Opsiyon hakkı bulunan tüm oyuncuların sözleşmelerini uzatan Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan, Mendes ve Gökhan Değirmenci'den sonra Yusuf Cihat Çelik ile de 1 yıllık yeni mukavele imzalandı.

Trendyol 1.Lig'in şampiyonu Kocaelispor, Süper Lig hazırlıklarına erken başladı. Yeni sezonun planlamasına başlayan Kocaelispor, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ancak uzatma opsiyonu bulunan futbolcularına imza attırıyor. Gün içinde opsiyonu bulunan Oğulcan Çağlayan, Ryan Mendes ve kaleci Gökhan Değirmenci'nin sözleşmelerini yenileyen Kocaelispor yönetimi, bu futbolculara Yusuf Cihat Çelik'i de ekledi. Yusuf Cihat Çelik'in sözleşmesi 2025-2006 sezonu sonuna kadar uzatıldı. - KOCAELİ