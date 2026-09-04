Kocaelispor'da Umut Can Aslan ile yollar ayrıldı; Esat Yusuf Narin, Yalova'ya kiralandı
Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, futbolcu Umut Can Aslan'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kulüp, orta saha oyuncusu Esat Yusuf Narin'i ise sezon sonuna kadar 3. Lig ekibi Yalova Futbol Kulübü'ne kiraladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Umut Can Aslan'ın sözleşmesini sonlandırdı.
Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Umut Can Aslan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Umut Can Aslan'a emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca orta saha oyuncusu Esat Yusuf Narin'in geçici transferi konusunda sezon sonuna kadar Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Yalova Futbol Kulübü ile mutabakata varıldığı da bildirildi.
Kaynak: AA
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