Kocaelispor'da yeni takım kaptanı Yalçın Kılınç - Son Dakika
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Kocaelispor'da yeni takım kaptanı Yalçın Kılınç

18.10.2022 21:32
Kocaelispor'da yeni takım kaptanı Yalçın Kılınç

Kocaelispor'da deneyimli orta saha oyuncusu Mehmet Taş'ın kaptanlık sorumluluğunun performansına olumsuz yansıdığı gerekçesiyle kaptanlık görevinden alındı.

Kocaelispor'da deneyimli orta saha oyuncusu Mehmet Taş'ın kaptanlık sorumluluğunun performansına olumsuz yansıdığı gerekçesiyle kaptanlık görevinden alındı. Takımın yeni kaptanlığını ise tecrübeli savunma oyuncusu Yalçın Kılınç yapacak.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da sezon başı itibarıyla kaptanlık görevi tecrübeli oyuncu Mehmet Taş'a verilmişti. Deneyimli oyuncunun kaptanlık deneyimi ise yalnızca 10 hafta sürdü. Hafta sonu kaybedilen 1461 Trabzon FK maçının ardından Kocaelispor kulüp yönetimi, teknik ekip ve Mehmet Taş arasında görüşme yapıldı. Yapılan görüşmede kaptanlık görevinin Taş'a yüklediği sorumluluğun saha içindeki performansına olumsuz yansıdığı konusu masaya yatırıldı. Tarafların mutabakata varması neticesinde kaptanlık görevi, Mehmet Taş'tan alınarak ikinci kaptanlığı yapan Yalçın Kılınç'a verildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Taş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'da yeni takım kaptanı Yalçın Kılınç - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaelispor'da yeni takım kaptanı Yalçın Kılınç - Son Dakika
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