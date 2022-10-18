TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da sezon başı itibarıyla kaptanlık görevi tecrübeli oyuncu Mehmet Taş'a verilmişti. Deneyimli oyuncunun kaptanlık deneyimi ise yalnızca 10 hafta sürdü. Hafta sonu kaybedilen 1461 Trabzon FK maçının ardından Kocaelispor kulüp yönetimi, teknik ekip ve Mehmet Taş arasında görüşme yapıldı. Yapılan görüşmede kaptanlık görevinin Taş'a yüklediği sorumluluğun saha içindeki performansına olumsuz yansıdığı konusu masaya yatırıldı. Tarafların mutabakata varması neticesinde kaptanlık görevi, Mehmet Taş'tan alınarak ikinci kaptanlığı yapan Yalçın Kılınç'a verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Taş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kocaelispor'da yeni takım kaptanı Yalçın Kılınç - Son Dakika

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