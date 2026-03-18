Kocaelispor'dan 5-0'lık Mağlubiyete Tepki - Son Dakika
Kocaelispor'dan 5-0'lık Mağlubiyete Tepki

18.03.2026 19:21
Yardımcı antrenör Volkan Kazak, Alanyaspor'a 5-0 kaybettikleri maçı unutmayacaklarını söyledi.

Trendyol süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Kocaelispor'un yardımcı antrenörü Volkan Kazak, bu skoru unutmayacaklarını belirterek yanıtlarını en kısa sürede sahada vereceklerini söyledi.

Kazak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında alınan 5-0'lık sonucun bahanesinin olmadığını söyledi.

Bazen kötü oyun ortaya konsa dahi mücadele azminden hiçbir zaman vazgeçmemek gerektiğini dile getiren Kazak, "Bu skorun, rakibin oyunundan çok bizlerin bireysel hatalarımızdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu skoru unutmayacağız fakat altında da kalmayacağız. Yanıtımızı sahada vermeye çalışacağız." dedi.

Kazak, ligdeki sıralama ve puan durumunun bazen oyuncuların konsantresinde eksiklikler oluşturabileceğine de değinerek, "Muhtemelen de böyle bir maça denk geldi. Gereğini yaprak en kısa zamanda eski halimize döneceğiz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, takımın maçtaki genel probleminin ne olduğuna yönelik soruya ise Kazak, bazen konsantre eksikliği yaşanabileceğini ancak bunu da kabul etmediklerini vurguladı.

Bugün bireysel hataları çokça yaptıklarını ifade eden Kazak, "İki bireysel hatayla ilk iki golü yedik. Bunun sonucunda da gollerin devamı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kocaelispor'dan 5-0'lık Mağlubiyete Tepki - Son Dakika

İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
Aslan tur peşinde İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
SON DAKİKA: Kocaelispor'dan 5-0'lık Mağlubiyete Tepki - Son Dakika
