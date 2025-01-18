Kocaelispor'dan Öğrencilere Karne Hediyesi

Spor

Kocaelispor, ara tatile giren öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenleyerek karne hediyesi verecek.

Kocaelispor, okulların ara tatile girmesiyle "Bu şehirde çocuklar Kocaelispor'u tutar" etkinliği çocuklar için sürpriz aktiviteler hazırladı. Kocaelispor, yarın Symbol AVM'de saat 12.00-18.00 arasında çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenleyecek. Öğrenciler, Kocaelispor bandosu ile eğlencenin doruğuna çıkacak. Ayrıca öğrencilere yüz boyama etkinliği yapılacak ve karne hediyeleri verilecek. - KOCAELİ