Kocaelispor'dan Öykü Yarışması - Son Dakika
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Kocaelispor'dan Öykü Yarışması

Kocaelispor\'dan Öykü Yarışması

Kocaelispor, 'Şehrimin Takımı Kocaelispor' temalı öykü yarışması düzenleyecek.

18.01.2025 15:34
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Kocaelispor, il genelinde 'Şehrimin Takımı Kocaelispor' konulu öykü yarışması düzenleyecek.

Kocaelispor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan ortak çalışma neticesinde Kocaeli genelinde bulunan devlet ve özel ilkokul, orta okullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik olarak 'Şehrimin Takımı Kocaelispor' konulu öykü yarışması düzenlenecektir. Dereceye giren öyküler 24 Nisan'dan itibaren 24 Nisan tarihine kadar kulübümüze ait soyunma odası koridorlarında özel olarak tasarlanacak alanda sergilenecektir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor'dan Öykü Yarışması - Son Dakika

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