Kocaelispor'dan Taraftarlara Uyarı

Kocaeli spor Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Sakaryaspor'u 3-1 yendikleri maçta yaşanan taşkınlıklara ilişkin açıklama yaptı.

Kulübün yazılı açıklamasında, Süper Lig yolunda iç sahada oynayacakları 2 müsabakada taraftarlardan yoksun olunacağı hatırlatıldı.

Hafta boyunca yapılan iyi niyetli telkinlere rağmen, çekinilen hususların yaşandığı vurgulanarak, kulübe ulaşan bilgilere göre son müsabaka sebebiyle yaklaşık 120 kişiye 6222 sayılı kanunun ilgili maddelerine muhalefet etme suçundan dolayı adli işlem yapıldığı, bu kişilerin yaklaşık 1 sene boyunca Kocaelispor müsabakalarını izleyemeyecekleri gibi gerek iç gerekse dış saha müsabakalarının ilk yarı ve ikinci yarılarının başında en yakın emniyet birimine giderek imza vermeleri gerekeceği belirtildi.

Kimlik tespiti yapılamayan bir o kadar daha kişinin tespiti konusunda tahkikatın devam ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Özellikle yangın söndürme tüplerinin sebepsizce, tamamen görsel şov amaçlı dikkat çekme uğruna kullanılması bizlerin artık sabrını taşırmıştır. Yangın söndürme tüplerini sebepsizce kullanan, kendilerini taraftar olarak adlandırmayı kendimize zul gördüğümüz kişilere seslenmek istiyoruz; 'O yangın söndürme tüpleri kişisel egolarınızı tatmin edip görsel şov yapmanız için değil, bilakis stadyuma gelen insanların olumsuz bir durumda riskini sıfıra indirmek için yerleştirilmiştir. Hakeza, yangın söndürme tüpünü gereksiz yere kullanan bir şahıs ne yazık ki astım hastası küçük bir taraftarımızın hastaneye sevk edilmesine yol açmıştır. Kullanılan yangın söndürme tüplerinin maliyeti kulübümüzce karşılanmış ve neticeten stadyuma dolu şekilde tekrar yerleştirilmiştir. Şunu kesin bir dille belirtmek isteriz ki; kulübümüz tarafından yangın söndürme tüplerini kullanan kişilerden kimliği tespit edilenlere emsal teşkil etmesi adına başta Kocaelispor ve sair spor müsabakalarından ömür boyu men ve kulübümüze verdikleri maddi zarardan dolayı maddi tazminat talepli davalar ikame edilecektir."

Kulübün ciddiyetini göstermesi adına açılan davaların dosya numaralarının kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulanarak, "Yangın söndürme tüplerini sebepsizce kullanan, sahaya yanıcı-patlayıcı madde atan kişilerin bir daha stadyumumuza girmemesi adına gerekli tüm tedbirleri alacağımızı ve alacağımız tedbirlere rağmen malum olayları tekrar eden kişilere karşı en ufak bir geri adım atmayacağımızı, bu andan itibaren daha da sert yaptırımları uygulayacağımızı cefakar taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.