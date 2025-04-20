Kocaelispor Deplasmanda Mağlup

SÜPER Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 52'ye çıkarırken, lider Kocaelispor ise 69 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük'ün dün Boluspor deplasmanında 1-0 mağlubiyetinin ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, 1'inci Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Aydın'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ile Oğuzhan Kocaçoban üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip golle başladı. 13'üncü dakikada Kayode attığı golle Erokspor'u 1-0 öne geçirdi. Kocaelispor 40'ıncı dakikada Oğulcan Çağlayan'ın penaltıdan attığı golle durumu eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve 1-1 sona erdi. 75'inci dakikada Esenler Erokspor tekrardan öne geçti. Furkan Orak'ın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuran Pinchi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 87'nci dakikada Esenler Eroksporlu Junior Fernandes, frikikten vurduğu topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Esenler Erokspor, lider Kocaelispor'u evinde 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 52'ye çıkarırken, lider Kocaelispor ise 69 puanda kaldı. Öte yandan Kocaelispor bugün kazanmış olsaydı 1'inci Lig'de 3 hafta kala şampiyonluğu ilan edecekti. Yeşil-siyahlı ekibin en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 60 puanı bulunurken, Erzurumspor FK'nın 58, bir maçı eksik Gençlerbirliği'nin ise 58 puanı bulunuyor.