Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 1-0 yenerek 3 puan aldı - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 1-0 yenerek 3 puan aldı

Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında Kocaelispor, sahasında Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, alınan galibiyetin önemini vurgulayarak takımın daha iyi futbol oynayacağını belirtti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise oyuncularının iyi bir mücadele sergilediğini ifade etti.

24.08.2024 01:16
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Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasının açılış maçında sahasında Erzurumspor FK'yi 1-0 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, dirençli ve iyi bir takıma karşı alınan 3 puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, içerideki maçlarda puan kaybetmek istemediklerini belirtti.

Geçiş dönemi yaşadıklarını kaydeden Sağlam, "Bir uyum süreci içerisindeyiz. Aslında çok da yeni bir takım, geçen seneden zaman zaman 2 oyuncuyla zaman zaman 3 oyuncuyla on birinin 7-8 oyuncusu değişmiş bir kadro yapısıyla oynarken bu adaptasyon sıkıntısını, oyuncuların birbirini tanıma sürecini maalesef yaşıyoruz. Bunun getirdiği bazı sıkıntıları da hep beraber görüyoruz. Bu takım beraber oynadıkça oyuncular birbirini tanıdıkça yeni gelen oyuncuların adaptasyon ve fiziksel yeterlilikleri istediğimiz seviyeye gelince bu takım çok daha iyi futbol oynayacak" diye konuştu.

Sağlam, eksik bölgelere transfer dönemi bitmeden 1-2 oyuncu almak istediklerini kaydederek, "Şunu çok rahatlıkla söylüyorum ki bu takım çok çok daha iyi bir futbol ortaya koyacak. Bu süreci biz şayet puan kaybetmeden geçebilirsek o da bizi her geçen gün güçlendirecek. Moralimizi, motivasyonumuzu artıracak ve eğer milli takım arasına bu haftaki Amed maçını da kayıpsız geçebilirsek dörtte dört yapmış geleceğe daha umutla bakabilen, moralimizin, motivasyonumuzun tavan yaptığı bir sürecin sonuna gelmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Erzurumspor FK'nin iyi defans yaptığını öndeki oyuncularının kontratağa iyi çıkabilen bir takım olduğunu ifade eden Sağlam, şunları söyledi:

"Geçen hafta Ankaragücü'nü yenmelerinin tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdiler. Dirençli ve iyi bir takıma karşı aldığımız 3 puan bizim için çok önemli. Artık Amed'le oynayacağımız bu ilk periyodun son karşılaşmasına zamanımız var. Önce oyuncularımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Çünkü yoğun bir dönemden çıktılar. Ondan sonra da Amed maçı için hazırlıklarımız başlayacak."

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise özellikle oyunun ikinci yarısında önemli bir futbol ortaya koyduklarını dile getirdi.

Kutlu, ilk kırk beş dakika pozisyon vermediklerini ancak rakibin topa daha fazla sahip olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "45. dakika yediğimiz bir gol var. Orada oyuncumuzun serçe parmağında bir kırık oluştu, devam edemedi oyuna. Değişiklik yapmak zorunda kaldık. Yerine soktuğumuz oyuncu da pozisyonunu alamadan oyun başladı. Maalesef golü yemiş olduk. Oyunun ikinci yarısında gerçekten oyuncularımız büyük bir mücadele örneği hem de oyun olarak çok iyi şeyler ortaya koydular." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularının önemli bir duruş ve iyi bir futbol sergilediklerini ifade eden Kutlu, bir taraftan transfer yasağını açmaya çalışıp bir taraftan da çok yüksek maliyetli oyuncular transfer etmeden ligi tamamlamak istediklerini aktardı.

"Camiama 'biz ligi ilk ikide bitireceğiz, üst lige çıkacağız' dersem gerçekçi bir hedef koymamış olurum, yanlış beklentiye sokarım" diyen Kutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bugünkü gibi iyi futbol oynayıp şehrimize, takımımızı iyi temsil edip yapabilirsek ilk 6'yı kovalayan yapamazsak da bu geçiş dönemini en iyi şekilde atlatan, yapılanmış bir takım olarak seneyi görmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 1-0 yenerek 3 puan aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 1-0 yenerek 3 puan aldı - Son Dakika
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