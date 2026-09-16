Kocaelispor, Gaziantep FK maçı hazırlığında sakat oyunculara umut verdi - Son Dakika
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Kocaelispor, Gaziantep FK maçı hazırlığında sakat oyunculara umut verdi

Kocaelispor, Gaziantep FK maçı hazırlığında sakat oyunculara umut verdi
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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan, Rivas, Jovanovic ve Gulliksen'in milli ara sonrasında takımla çalışmalara başlayacağını, Petkovic'in ise yaklaşık 6 hafta sonra forma giyebileceğini belirtti.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde gazetecilere, milli ara öncesi taraftarlarının önünde oynayacakları Gaziantep FK maçının önemli olduğunu söyledi.

Üç haftalık milli ara sürecinin, eksikleri giderme, hazır olmayan oyuncuları daha üst seviyeye çıkarma ve sakat oyuncuların iyileşme durumlarını değerlendirme açısından önemli hazırlık dönemi olacağını belirten Selçuk İnan, milli maç öncesi zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade etti.

İnan, Gaziantep FK'nin etkili olduğu alanları ve zaaflarını ekibiyle analiz edip oyuncularıyla paylaşmaya başladıklarını dile getirerek, "Dün itibarıyla çalışmalarımız da başladı. İnşallah iyi bir mücadele ve oyunla Gaziantep karşısında istediğimiz sonucu alırız. Gaziantep'in son iki maçta aldığı 4 puan çok önemli. Yükselişte olan bir takım. Orhan hoca ile beraber bir çıkış yakaladılar. Çok kreatif, yetenekli oyunculara sahipler. Birçoğunu da tanıyorum zaten. Çok zevkli ve mücadeleci maç olacağını düşünüyorum çünkü her iki takım da kazanmak için çıkacak sahaya. Hak edenin kazandığı maç olsun." diye konuştu.

Sakat oyuncular hakkında bilgi veren İnan, Rivas, Jovanovic ve Gulliksen'in milli ara sonrasında takımla çalışmalara başlayacağını, Petkovic'in ise yaklaşık 6 hafta sonra forma giyebileceğini kaydetti.

"İki formda takımın karşılaşması olacak"

Savunma oyuncusu Massadio Haidara ise uzun sürecek milli aranın, takımın geliştirmek istediği yönlere daha fazla vakit ayırabilmesi açısından faydalı olacağını söyledi.

Gaziantep FK maçını değerlendiren Haidara, "Formda bir takım. Geçen sene de bizim için zor bir takımdı. Geçen sezon da formdalardı ancak bizim de formda olduğumuzu söyleyebilirim. İki formda takımın karşılaşması olacak. Galatasaray maçından daha farklı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Biz de buna göre çalışmalarımızı yapacağız ve hazır olarak maça çıkacağız. İki kanatlarının da çok hızlı olduğunu biliyoruz ancak orada birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Takım olarak buna birlikte cevap vereceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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