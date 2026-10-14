Kocaelispor, Göztepe mesaisini sürdürdü; Selçuk İnan kazanan taraf olmak istiyor - Son Dakika
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Kocaelispor, Göztepe mesaisini sürdürdü; Selçuk İnan kazanan taraf olmak istiyor

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Kocaelispor, Göztepe mesaisini sürdürdü; Selçuk İnan kazanan taraf olmak istiyor
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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan kazanan taraf olmak istediklerini, Mahamadou Susoho ise 3 puanla taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, sahada son saniyeye kadar mücadele eden takım oluşturmak istediğini söyledi.

Futbolcuların istekli olduğunu ve kulübe karşı yüksek aidiyet hissettiğini ifade eden İnan, bu durumun işlerini kolaylaştırdığını kaydetti.

İnan, futbolcularla çok çalıştıklarını, çalışmalarının bazen hem skor hem de oyun olarak karşılık bulduğunu dile getirerek güzel şeyleri devam ettirmek istediğini belirtti.

Geçen hafta Beşiktaş karşısında puan alamasalar da iyi oyun ve mücadele gösterdiklerinden bahseden İnan, Beşiktaş maçını tamamladıklarını artık bu hafta sonu yapacakları Göztepe karşılaşmasına konsantre olduklarını söyledi.

İnan, ligde her maçın çekişmeli geçtiğine işaret ederek "Göztepe, her ne kadar düşüşte bir takım olarak gözükse de belli oyun planı, iyi hocaları ve güçlü oyun yapısı var. Bunu biliyoruz. Son maçta da kazandılar. Çok zevkli ve mücadeleci maç olacağını düşünüyorum. Rakibin eksilerini, artılarını oyuncularımızla çalışacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Göztepe maçında muhtemelen Anfernee Dijksteel'in takımla olacağını aktaran İnan, Matej Maglica'nın ise takımla antrenmanlara henüz başlamadığını kaydetti.

Susoho: "3 puan alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Mahamadou Susoho da geçen hafta Beşiktaş karşısında iyi oynadıklarını belirterek maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Selçuk İnan'ın kendisine güvenmesinin performansına olumlu yansıdığını ifade eden Susoho, daha iyi şeyler yapmak için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Susoho, takımda iyi arkadaşlık ortamı bulunduğunu, bunun da performanslara yansıdığını dile getirerek "Göztepe maçı çok önemli, 3 puan alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Teknik direktör İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ile dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Bruno Petkovic antrenmanda yer almazken, Maglica da bireysel çalıştı.

Kaynak: AA
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