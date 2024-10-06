Kocaelispor, İstanbulspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor, İstanbulspor'u 3-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu.

06.10.2024 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Beridze'den aldığı pasla sağ kanatta topla ilerleyen Oğulcan Çağlayan, ceza sahasına yerden ortaladı. Beridze'nin topun üzerinden atlamasıyla arka tarafa açılan meşin yuvarlağı kontrol eden Ryan Mendes, kaleci İsa'yı da geçerek topu filelere gönderdi. 0-1

19. dakikada Emir Kaan, ceza sahası içi sağ çaprazdan pasını Kerem'e aktardı. Kerem'in ceza yayı sağından yaptığı vuruşta top uzak direğe yakın mesafeden dışarı gitti.

21. dakikada Muharrem Cinan'ın sol kanattan ortasında savunmada Okan altıpas içinden topu uzaklaştırmak isterken kısa düşen meşin yuvarlağı kontrol eden Cihat'ın vuruşunda kaleci İsa topu kornere çeldi.

30. dakikada Caner Osmanpaşa'nın kafayla uzaklaştırdığı topa Vorobjovas ceza sahası dışından gelişine vururken kaleci Gökhan soluna uzanarak topu güçlükle çelmeyi başardı.

31. dakikada Coly'nin uzun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topu kontrol eden Diarra, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Erdem Mertoğlu, golden önce Diarra'nın Ahmet Oğuz'a faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti.

36. dakikada Vorobjovas'ın ceza sahası içi sol çaprazda kaptırdığı topu alan Cihat Çelik yerden ortalarken, Ryan Mendes meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2

41. dakikada Coly'nin ceza yayı içinden yaptığı sert şutta kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

63. dakikada sağ kanattan gelişen Kocaelispor atağında uzun pası kontrol eden Pedrinho'nun ortasında Cihat Çelik, altıpas önünden voleyle yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 0-3

69. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Ahmet Sağat ceza sahasında kafayla pasını geriye çıkardı. Topu göğsüyle kontrol eden Cihat'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci İsa'da kaldı.

78. dakikada Ryan Mendes, orta alanda Okan'dan kaptığı topla ceza sahasına ilerledi ve sağ çaprazdan koşu yapan Barış Alıcı'ya pasını aktardı. Barış Alıcı'nın gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti.

82. dakikada Mendes'in pasında topla buluşan Vukovic, sol kanattan yaptığı ortada savunmaya da çarpan top üst direkten oyun alanına döndü. Seken topu takip eden Barış Alıcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak tekrar direğe çarparak üstten dışarı gitti.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Arif Dilmeç, Haydar Avcı

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (David Sambissa dk. 46), Michael Ologo, Okan Erdoğan, Racine Coly (Valon Ethemi dk. 46), Ali Yaşar (Yusuf Ali Özer dk. 74), Kerem Şen (Vefa Temel dk. 66), Vorobjovas (Muammer Sarıkaya dk. 46), Florian Loshaj, Diarra, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Halil Yitmez, Yunus Bahadır, Abdullah Dıjlan Aydın, Kubilay Sönmez, Jackson

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest (Josip Vukovic dk. 65), Cihat Çelik (Mesut Can Tunalı dk. 74), Giorgi Beridze (Barış Alıcı dk. 46), Pedrinho, Ryan Mendes (Furkan Gedik dk. 83), Oğulcan Çağlayan (Ahmet Sağat dk. 65)

Yedekler: Harun Tekin, Mijo Caktas, Yunus Emre Gedik, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Ryan Mendes (dk. 8 ve 36), Cihat Çelik (dk. 63) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Vorobjovas, Ali Yaşar (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbulspor, Cihat Çelik, Trendyol, istanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, İstanbulspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldüğü belli oldu Narin'in nerede öldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:38 İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı
14:37 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na ’’Yanlış yolda’’ cevabı Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na ''Yanlış yolda'' cevabı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:22 Avrupa Ligi’ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu
14:22 O Avrupa ülkesinde Çin otomobillerine yoğun ilgi O Avrupa ülkesinde Çin otomobillerine yoğun ilgi
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
14:02 İngiltere’de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı İngiltere'de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı
13:55 Altın alırken dikkat Ayarı, gramajı düşük olabilir Altın alırken dikkat! Ayarı, gramajı düşük olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 21:56:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor, İstanbulspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement