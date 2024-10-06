Kocaelispor, İstanbulspor'u 3-0 Yendi

Spor

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Beridze'den aldığı pasla sağ kanatta topla ilerleyen Oğulcan Çağlayan, ceza sahasına yerden ortaladı. Beridze'nin topun üzerinden atlamasıyla arka tarafa açılan meşin yuvarlağı kontrol eden Ryan Mendes, kaleci İsa'yı da geçerek topu filelere gönderdi. 0-1

19. dakikada Emir Kaan, ceza sahası içi sağ çaprazdan pasını Kerem'e aktardı. Kerem'in ceza yayı sağından yaptığı vuruşta top uzak direğe yakın mesafeden dışarı gitti.

21. dakikada Muharrem Cinan'ın sol kanattan ortasında savunmada Okan altıpas içinden topu uzaklaştırmak isterken kısa düşen meşin yuvarlağı kontrol eden Cihat'ın vuruşunda kaleci İsa topu kornere çeldi.

30. dakikada Caner Osmanpaşa'nın kafayla uzaklaştırdığı topa Vorobjovas ceza sahası dışından gelişine vururken kaleci Gökhan soluna uzanarak topu güçlükle çelmeyi başardı.

31. dakikada Coly'nin uzun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topu kontrol eden Diarra, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Erdem Mertoğlu, golden önce Diarra'nın Ahmet Oğuz'a faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti.

36. dakikada Vorobjovas'ın ceza sahası içi sol çaprazda kaptırdığı topu alan Cihat Çelik yerden ortalarken, Ryan Mendes meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2

41. dakikada Coly'nin ceza yayı içinden yaptığı sert şutta kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

63. dakikada sağ kanattan gelişen Kocaelispor atağında uzun pası kontrol eden Pedrinho'nun ortasında Cihat Çelik, altıpas önünden voleyle yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 0-3

69. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Ahmet Sağat ceza sahasında kafayla pasını geriye çıkardı. Topu göğsüyle kontrol eden Cihat'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci İsa'da kaldı.

78. dakikada Ryan Mendes, orta alanda Okan'dan kaptığı topla ceza sahasına ilerledi ve sağ çaprazdan koşu yapan Barış Alıcı'ya pasını aktardı. Barış Alıcı'nın gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti.

82. dakikada Mendes'in pasında topla buluşan Vukovic, sol kanattan yaptığı ortada savunmaya da çarpan top üst direkten oyun alanına döndü. Seken topu takip eden Barış Alıcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak tekrar direğe çarparak üstten dışarı gitti.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Arif Dilmeç, Haydar Avcı

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (David Sambissa dk. 46), Michael Ologo, Okan Erdoğan, Racine Coly (Valon Ethemi dk. 46), Ali Yaşar (Yusuf Ali Özer dk. 74), Kerem Şen (Vefa Temel dk. 66), Vorobjovas (Muammer Sarıkaya dk. 46), Florian Loshaj, Diarra, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Halil Yitmez, Yunus Bahadır, Abdullah Dıjlan Aydın, Kubilay Sönmez, Jackson

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest (Josip Vukovic dk. 65), Cihat Çelik (Mesut Can Tunalı dk. 74), Giorgi Beridze (Barış Alıcı dk. 46), Pedrinho, Ryan Mendes (Furkan Gedik dk. 83), Oğulcan Çağlayan (Ahmet Sağat dk. 65)

Yedekler: Harun Tekin, Mijo Caktas, Yunus Emre Gedik, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Ryan Mendes (dk. 8 ve 36), Cihat Çelik (dk. 63) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Vorobjovas, Ali Yaşar (İstanbulspor) - İSTANBUL