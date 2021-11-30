Kocaelispor, kupa için Adana yolcusu

Kocaelispor, yarın kupada oynayacağı Adanaspor maçı için bugün Adana'ya seyahat edecek. Yeşil-siyahlılarda hedef kupada turu alıp moralli dönmek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Adanaspor ile oynayacak olan Kocaelispor'da gözler bu maça çevrildi. Yeşil-siyahlı ekip bugün öğleden sonra Adana'ya uçarak yarın oynanacak maç için kampa girecek. Bir önceki turda Kocaelispor, Bayburt Özel İdarespor'u; Adanaspor ise Adıyaman 1954 Spor'u geçerek bir üst tura hak kazanmıştı.

Daha önce 20 resmi müsabakada karşı karşıya gelen iki ekibin birbirlerine karşı 6'şar kez üstün geldiği görülürken 8 maçta ise taraflar birbirleriyle yenişemedi.

Yarın saat 15.00'te Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maçta Ozan Ergün düdük çalacak. - KOCAELİ