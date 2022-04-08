Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor'da moral iftarı verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor'da moral iftarı verildi

08.04.2022 12:30
Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor'da moral iftarı verildi

Bursaspor yönetimi, futbolculara ve teknik heyete iftar yemeği verdi.

Bursaspor yönetimi, futbolculara ve teknik heyete iftar yemeği verdi. Yeşil-beyazlılar, Kocaelispor maçı öncesi moral depolandı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama, "Yönetim Kurulumuz, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde a takımımıza iftar yemeği verdi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen iftar yemeğine, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve a takım personelimiz katıldı" ifadeleri kullanıldı. - BURSA

Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor'da moral iftarı verildi

YORUMLAR
500
Van'da yemek şirketinden ücretsiz iftar yemeği Van'da yemek şirketinden ücretsiz iftar yemeği Son dakika! Kaymakam Çelik'ten şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği Son dakika! Kaymakam Çelik'ten şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği

İbrahim Yazıcı, iftar yemeği, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor'da moral iftarı verildi - Son Dakika


Son Dakika
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:08 Sevgilisinin 3 yaşındaki kızının kalçasında ve genital bölgesinde sigara söndürdü: 35 yıl hapisle yargılanıyor
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:41:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor maçı öncesi Bursaspor'da moral iftarı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement