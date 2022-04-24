Kocaelispor-Manisa FK maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig 34. haftasında sahasında Manisa FK'yi 2-1 yenen Kocaelispor'un yardımcı antrenörü Fırat Gül, maça başladıkları gibi oyunu sürdürmelerinin kendilerine skoru getirdiğini bildirdi.

Gül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok iyi hazırlanmaları gerektiğini bildiklerini, rakiplerinin ligin ciddi yeteneklerine sahip takımlarından biri olduğunu söyledi.

Hem hücumda hem savunmada doğru planla çıkmanın karşılaşmanın sonucunu belirleyeceğini bildiklerini ifade eden Gül, "Oyuncularımızın plana sadık kalması bizim için önemliydi. Maça aslında istediğimiz gibi başladık ama duran topta ufak bir paylaşım hatası yaptık. Duran top da savunma pozisyonlarıyla ilgili çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Paylaşım hatası yaptık ve geriye düştük ama oyuncularımızın gösterdiği gayret ve maça başladığımız gibi devam etmemiz bize skoru getirdi. Devreyi kapatırken gol atıp öne geçmek bizim için çok önemliydi. Bu gol soyunma odasının havasını değiştirdi." diye konuştu.

Gül, taraftarın maç öncesi ve sonrası kendilerini çok iyi desteklediğini dile getirerek, taraftarın rakibi baskı altına almak için yeterli seviyede destek verdiğini kaydetti.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay da değerli bir maça çıktıklarını söyledi.

Ligde her takımın her puana ihtiyacı olduğunu ifade eden Altay, "Özellikle de ihtiyacı olanların da kazanmaya başladığı haftalara girdik. Kocaelispor da bireysel oyuncu kalitesi kuvvetli, aynı zamanda da hoca değişikliğiyle hava yakalamış aynı zamanda da stadı ve atmosferiyle sert bir deplasman. Bunun da farkındaydık. Bu bilinçle sahaya çıktık." ifadesini kullandı.

Altay, skor olarak geriye düştükten sonra gerekli riskleri alıp oyunu rakip sahaya yıktıklarını aktararak, "2-3 pozisyon da bulduk. Oyunun çok durması, hakemin buna izin vermesi oyun ritmini tutturamadığımız için oyun üstünlüğünü geçiremedik. Kaybettik, üzgünüm açıkçası çünkü bu maçı kazansaydık play-off açısından değerli bir 3 puan olacaktı. Önümüzdeki rakiplerimizin kaybetmesiyle bizim açımızdan iyi sonuçlar olacağını düşüyorduk. Futbol böyle bir şey. Kazanan haklıdır. Ligi en iyi şekilde, en iyi sıralamada bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.