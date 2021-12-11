Kocaelispor, Nasadoge Menemenspor'dan Ibrahim Akanbi Rasheed ile anlaştı

Rasheed ile sağlık kontrollerinin ardından 1,5+1 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nasadoge Menemenspor'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Ibrahim Akanbi Rasheed ve kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Nasadoge Menemenspor'dan forvet oyuncusu Ibrahim Akanbi Rasheed ile anlaşmaya vardı.

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