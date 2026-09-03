Kocaelispor orta sahası Samet Yalçın için Antalyaspor'la 3 milyon liralık anlaşma sağlandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Samet Yalçın ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, futbolcuyla sözleşmenin karşılıklı sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Antalyaspor tarafından kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 3 eşit taksitte ödenmek üzere toplam 3 milyon lira sözleşme fesih tazminatı ödenecektir." ifadelerine yer verildi.