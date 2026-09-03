Kocaelispor orta sahası Samet Yalçın için Antalyaspor'la 3 milyon liralık anlaşma sağlandı
Kocaelispor, orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ın sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırdı. Antalyaspor, bu transfer için kulübe 3 eşit taksitle toplam 3 milyon lira fesih tazminatı ödeyecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Samet Yalçın ile yollarını ayırdı.
Kulübün açıklamasında, futbolcuyla sözleşmenin karşılıklı sonlandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Antalyaspor tarafından kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 3 eşit taksitte ödenmek üzere toplam 3 milyon lira sözleşme fesih tazminatı ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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