Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli Pedro Filipe Barbosa Moreira (Pedrinho) ve Barış Alıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda her iki futbolcunun da sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği bildirildi.
Paylaşımlarda Pedrinho ve Barış Alıcı'ya Kocaelispor'a verdikleri emekler için teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dilendi.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Pedrinho ve Barış Alıcı ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?