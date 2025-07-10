Kocaelispor, Show\'u Kiraladı

KOCAELİSPOR, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Luis da Silva Cafumana'yı (Show) 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Angolalı orta saha oyuncusu Luis da Silva Cafumana'nın (Show) transferi konusunda kulübü Maccabi Haifa ile ön protokol imzaladığını duyurmuştu. Sağlık kontrollerinden başarıyla geçen Show, Körfez Burunga Tesisleri'nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul eşliğinde kendini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Körfez ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcu Manuel Luis da Silva Cafumana'nın (Show) 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kulübümüze geçici transferi hususunda Maccabi Haifa ile anlaşma sağlanmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Show" ifadelerine yer verildi.