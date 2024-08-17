Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlam, "Pendikspor, geçen sezon Süper Lig'den şanssız düştü. Ligin izlerini taşıyan, birçok oyuncusunu kadroda tutup bu sezon da iddiasını ortaya koyan iyi bir takım. Amacımız geçen hafta aldığımız galibiyeti daha değerli hale getirebilmekti. İddiamızı net ortaya koymak istedik. Önemli bir test karşılaşmasıydı." ifadelerini kullandı.

Maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını aktaran Ertuğrul Sağlam, "Devre arasında rakibimizin risk alacağını ve bu durumu avantaja çevirmemiz gerektiğini söyledim. İkinci yarıda baskı yedik. Oyuncu değişikliği yapacağımız sırada kalemizde golü gördük. Değişikliklerle oyuna müdahale ettik. Oyuncularımız 'Bu maçı böyle bitirmeyeceğiz' dediler. Bu maçın berabere bitmesi oyunun karşılığı değildi. Bize hak ettiğimiz galibiyeti getirecek golü bulduk. Baskı yediğimiz bölümde iyi takım refleksi de gösterdik. Bu galibiyeti Gölcük depreminde hayatını kaybeden Kocaelispor sevdalılarına ve taraftarına hediye ediyorum. Sezona 2'de 2 ile başlamak güzel oldu. Bu oyunun üzerine biraz daha koyarak yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sağlam, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi.

Osman Özköylü: "Kadro derinliğimiz zayıf"

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, karşılaşmanın ilk yarısında beklentilerin uzağında kaldıklarını aktardı.

Ligin ilk haftasında maç oynayamamanın dezavantajını yaşadıklarını vurgulayan Özköylü, "Kocaelispor, ligin en favori takımlarından biri. Kadro kalitesi bizim çok üzerimizde. Maçın ilk yarısı büyük hayal kırıklığıydı. Bireysel hatalardan pozisyon verdik. İlk yarıdaki oyun benim ve Pendikspor'un oyunu değil. Beklentilerin çok uzağında oynadık. İlk yarıda bizim istediğimiz Pendikspor sahada yoktu." diye konuştu.

İkinci yarıda sistem ve oyuncu değişiklikleriyle toparlandıklarını kaydeden Osman Özköylü, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İkinci yarıdaki oyun olumluydu. İstediğimiz oyuna yaklaştık. Maçı çevirip kazanmayı hak eder duruma geldik. İki basit hata, iki gol ve mağlupsunuz. Eksiklerimiz var. Kadro derinliğimiz zayıf. Bu lig, iyi ve tecrübeli oyuncuları gerektiren bir lig. Fark yaratacak oyunculara ihtiyacımız var. Yarışan takımı oluşturmak için daha fazla yarışmacı oyuncuya ihtiyacımız var. Böylece takım daha iyi sonuç almaya başlar. Üzgünüz ama ligin başındayız. Toparlanarak önümüzdeki maçları kazanmaya çalışacağız."